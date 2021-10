Met Lewis Hamilton had de Grand Prix van Rusland misschien wel de op voorhand verwachtte winnaar, maar van een leien dakje ging het zeker niet voor de Mercedes F1-coureur. De Brit kon pas in de absolute slotfase landgenoot Lando Norris verschalken. Een pittige regenbui zorgde voor het nodige spektakel. Hamilton kwam op het juiste moment binnen voor regenbanden, Norris bleef te lang buiten en zag zijn droom uiteenspatten. De nieuwe WK-leider scoorde bovendien zijn honderdste Formule 1-zege.

Max Verstappen profiteerde eveneens van de regen. De Nederlander leek na zijn noodgedwongen motorwissel op weg naar een beperkt aantal punten, maar zijn regenkunsten hielpen hem naar de tweede stek. Daarmee verloor hij weliswaar de leiding in het wereldkampioenschap aan Hamilton, maar de achterstand bedraagt slechts twee punten. In Milton Keynes had men gerekend op een veel grotere marge, dus daar werd het podium gevierd als een overwinning.

De strijd tussen de twee titelrivalen gaat aankomend weekend verder in Turkije. De race stond oorspronkelijk niet op het programma. Door de coronacrisis kwam Istanbul Park net als in 2020 weer in beeld. In eerste instantie werd de Turkse GP bevestigd als vervanger van de Canadese ronde, maar de coronaproblemen bleken in de zomer nog te groot. De race werd weer geschrapt en later alsnog aan de kalender toegevoegd toen de GP in Singapore geen doorgang kon vinden.

Starttijden F1 Turkije

De Grand Prix van Turkije 2021 begint om 14.00 uur Nederlandse tijd, een uur eerder dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met het tijdsverschil met Istanbul. Lokale tijd begint de race wel volgens het gebruikelijke schema om 15.00 uur. Ook de kwalificatie op zaterdag start om 14.00 uur Nederlandse tijd. De vrije trainingen vinden ook volgens het normale format plaats, dus een uur eerder dan we gewend zijn. Op vrijdag beginnen de twee sessies om 10.30 uur en 14.00 uur, op zaterdag start de laatste training om 11.00 uur Nederlandse tijd.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 8 oktober 10.30u-11.30u 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 8 oktober 14.00u-15.00u 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 9 oktober 11.00u-12.00u 12.00u-13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 9 oktober 14.00u-14.18u 15.00u-15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 9 oktober 14.25u-14.40u 15.25u-15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 9 oktober 14.48u-15.00u 15.48u-16.00u Race Zondag 10 oktober 14.00u 15.00u