De Turkse Grand Prix had tussen 2005 en 2011 een vaste plek op de kalender. Vorig seizoen keerde de race op Istanbul Park terug op de kalender, nadat vanwege de coronapandemie meerdere Grands Prix werden afgelast. Uiteindelijk pakte Lewis Hamilton er zelfs zijn zevende wereldtitel.

Voor dit seizoen werd er flink wat geschoven met Turkije. De race stond niet op de officiële kalender, maar de Formule 1-organisatie besloot Istanbul Park toe te voegen als vervanging voor de Canadese Grand Prix op 13 juni. Later was de organisatie genoodzaakt de stekker uit die wijziging te trekken vanwege reisbeperkingen die door de Britse regering tegen Turkije waren ingesteld.

Door de aanhoudende COVID-19 pandemie en het wegvallen van onder andere de Grand Prix van Singapore, is Istanbul Park nu dus toch weer aan de kalender toegevoegd. De Grand Prix even buiten Istanboel zal in hetzelfde weekend worden verreden als het weekend waarin Singapore stond gepland, van 1 tot en met 3 oktober aanstaande. Het vormt dan een triple header met de Grands Prix van Rusland (26 september) en Japan (10 oktober).