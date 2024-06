F1 tijden: Hoe laat begint de Grand Prix van Spanje?

Hoewel de voorbije races niet altijd van een leien dakje gingen, hebben Max Verstappen en Red Bull Racing de touwtjes nog altijd stevig in handen. Door de winst in Canada - en het dramatische weekend van eerste achtervolger Charles Leclerc - heeft de regerend wereldkampioen een riante voorsprong in het wereldkampioenschap van liefst 56 punten. Voorlopig is er dus geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen. Dat zal hem er echter niet van weerhouden om in de Grand Prix van Spanje alles op alles te zetten om een goed resultaat neer te zetten.

Hoe laat is de F1 GP van Spanje?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 21 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 21 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 22 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 22 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 23 juni Grand Prix van Spanje 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Spanje 2024 begint vanmiddag om de gebruikelijke tijd: 15.00 uur. Na 66 ronden over het 4,657 kilometer lange Circuit de Barcelona-Catalunya weten we wie er de beste zaken heeft gedaan. Het circuit nabij de Spaanse metropool staat al sinds 1991 op de Formule 1-kalender. De editie van 2023 werd gewonnen door Max Verstappen. De Nederlander reed 24 seconden weg bij zijn eerste achtervolger: Lewis Hamilton. George Russell completeerde het podium. Tijdens zijn zegetocht noteerde Verstappen ook de snelste raceronde, nadat hij op zaterdag al de pole-position had veroverd.