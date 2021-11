F1-tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Mexico?

Na de zenuwslopende Grand Prix van de Verenigde Staten keerde het Formule 1-circus huiswaarts. Nog eenmaal kan er bijgetankt worden voordat de bomvolle beslissende fase aanbreekt. Eerst volgt de triple-header Mexico-Brazilië-Qatar, en na een week welverdiende rust wordt het seizoen afgesloten met de back-to-backs in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Wie is er nog fit, fris en scherp en gaat er met de prijzen vandoor, en wie zakt er door het ijs?

De eerste halte is het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. De baan ligt op grote hoogte en de ijle lucht zorgt voor een unieke situatie. De afgelopen jaren bleek de Red Bull met de Honda-motor uitstekend uit de voeten te kunnen in Mexico. Max Verstappen zegevierde op overtuigende wijze in 2017 en 2018. In 2019 ging de winst echter naar Lewis Hamilton, nadat Verstappen in de openingsronde een lekke band opliep na een touché met Valtteri Bottas.

Het team uit Milton Keynes reist als torenhoge favoriet af naar de metropool. Kan Verstappen daar opnieuw een belangrijke slag slaan in de strijd om de wereldtitel?

Starttijden Grand Prix van Mexico

De Formule 1 Grand Prix van Mexico op het Autodromo Hermanos Rodriguez vindt plaats op zondag 7 november om 20.00 uur, dat is 13.00 uur lokale tijd. Op zaterdag wordt er zoals gebruikelijk gekwalificeerd. De sessie begint om 21.00 uur Nederlandse tijd. Eerder op de dag, om 18.00 uur Nederlandse tijd, vindt de laatste trainingssessie plaats. De vrijdagtrainingen beginnen respectievelijk om 18.30 uur en 22.00 uur Nederlandse tijd.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 5 november 18.30u - 19.30u 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 5 november 22.00u - 23.00u 15.00-16.00u Derde vrije training Zaterdag 6 november 18.00u - 19.00u 11.00u-12.00u Q1 Zaterdag 6 november 21.00u - 21.18u 14.00u-14.18u Q2 Zaterdag 6 november 21.25u - 21.40u 14.25u-14.40u Q3 Zaterdag 6 november 21.48u - 22.00u 14.48u-15.00u Grand Prix van Mexico Zondag 7 november 20.00u 13.00u