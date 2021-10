Verstappen zegeviert in Austin na zinderend duel met Hamilton

Voorafgaand aan het weekend was de algemene verwachting dat Mercedes het te kloppen team zou zijn in de Verenigde Staten. De omloop bij Austin zou de W12 beter liggen dan de RB16B. Bovendien had de Duitse fabrieksformatie van de laatste zes edities van de race er vijf gewonnen, waarbij het vier keer Lewis Hamilton was geweest die als eerste over de eindstreep was gekomen. Het was in de afgelopen dagen echter Red Bull dat twee van de drie vrije trainingen bovenaan afsloot, alvorens Max Verstappen er in de kwalificatie met de pole-position vandoor ging door twee tienden sneller te gaan dan de Brit.

Lees terug: Liveblog bij de Grand Prix van de Verenigde Staten

De twee titelrivalen namen dus naast elkaar plaats op de eerste startrij voor de zeventiende ronde van het kampioenschap, waarin Verstappen bij het ingaan van de race zes punten voor stond op Hamilton. De Mercedes-coureur had de beste start toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden. Verstappen zag de zevenvoudig wereldkampioen snel naast zich komen en stuurde in allerijl naar links, maar het mocht niet baten: Hamilton dook er bij de eerste bocht aan de binnenkant langs voor de leiding.

In de ronden die volgden werd echter duidelijk dat Verstappen in staat was een beter tempo te rijden dan Hamilton. “Hij is veel aan het glijden”, zei Verstappen over de boordradio over zijn titelrivaal. “Hij is momenteel sneller dan ik”, zag Hamilton zelf ook in. Na tien ronden ging Verstappen vanaf de tweede plek naar de pits om voor de undercut te gaan bij Hamilton. De Nederlander wisselde de medium band in voor de harde compound en was daarna op zijn nieuwe rubber meteen rap onderweg.

Mercedes besloot niet direct te reageren. Na de dertiende ronde kwam Hamilton naar de pits om naar de harde band te wisselen, waarna hij zes seconden achter Verstappen terugkeerde op de baan. De Brit had echter een setje banden dat drie ronden jonger was en kon het gat met de Red Bull-rijder gedurende de tweede stint terugbrengen naar drie seconden.

De race was 30 ronden onderweg, toen Verstappen al naar binnen kwam voor zijn tweede pitstop. De Limburger nam opnieuw een setje harde banden mee en kwam achter Perez als derde terug in de wedstrijd. De Mexicaan stopte een ronde later voor nieuwe banden, terwijl inmiddels duidelijk was dat Hamilton nog wat langer door zou gaan, waardoor hij aan het einde van de race mogelijk over betere banden zou beschikken. “Lewis, we racen voor de overwinning”, kwam teambaas Toto Wolff op de boordradio. “Leave me to it, bro”, luidde de reactie van de zevenvoudig kampioen.

Acht ronden nadat Verstappen voor de tweede keer de pits had bezocht, kwam Hamilton naar binnen voor zijn laatste bandenwissel. De Brit genoot op dat moment een voorsprong van elf seconden op Verstappen. De Nederlander kwam terug aan kop en had na de pitstop van Hamilton een buffer van bijna negen seconden. Maar de banden van de titelverdediger waren een stuk jonger.

Hamilton kreeg de instructie om zijn banden rustig in te rijden, maar het duurde niet lang voordat de Brit de ene na de andere paarse sectortijd liet noteren. Verstappen verloor ondertussen wat tijd in verkeer, waardoor zijn voorsprong op Hamilton snel slonk. Met nog tien ronden te gaan zat er nog maar 2,5 seconden tussen de twee kemphanen. De Red Bull-coureur moest dus flink gaan verdedigen als hij Austin als leider in het WK wilde verlaten. Als Hamilton zou winnen, zou de Brit namelijk met één punt verschil de koppositie in het klassement overnemen.

Eenmaal binnen twee seconden van Verstappen leek Hamilton moeite te hebben om de Nederlander nog dichter te naderen, mogelijk als gevolg van de turbulente lucht achter de Red Bull. Bovendien legde Verstappen ook nog een indrukwekkend tempo aan de dag in de laatste ronden van de race, zodat Hamilton geen moment dicht genoeg bij kwam voor een inhaalactie. Verstappen kwam zo na 56 ronden als winnaar over de streep. Hamilton kwam een seconde na hem als tweede aan de finish. Sergio Perez completeerde het podium door een sterk weekend als derde af te sluiten. De Mexicaan had een vrij eenzame race.

Ferrari-coureur Charles Leclerc werd vierde, terwijl McLaren-rijder Daniel Ricciardo de vijfde plek uit het vuur sleepte. De Australiër had het flink aan de stok met Carlos Sainz Jr. Een inhaalpoging van de Spanjaard dertien ronden voor het einde eindigde in een touché, resulterend in lichte schade aan de voorvleugel van de Ferrari. Sainz kon daarna niets meer uitrichten bij Ricciardo en verloor in de laatste ronde ook nog een plek aan Valtteri Bottas, die door een motorpenalty negende stond op de grid. De Madrileen werd dus zevende, de Fin zesde. Lando Norris, Yuki Tsunoda en Sebastian Vettel verdeelden de overige punten. Kimi Raikkonen leek lange tijd op weg naar het laatste punt, maar spinde in de slotfase van de wedstrijd en finishte zodoende als dertiende. De race in Austin telde drie uitvallers. Pierre Gasly moest opgeven vanwege een probleem met de achterwielophanging. Alpine-rijders Esteban Ocon en Fernando Alonso parkeerden hun wagens eveneens wegens technisch malheur in de pits.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van Mexico.

Uitslag F1 Grand Prix van de Verenigde Staten