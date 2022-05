F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1 Grand Prix van Spanje

De Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya is al vele jaren de traditionele start van het Europese seizoen. Het Formule 1-circus blijft tot eind september door Europa toeren, met een korte trip naar Canada als uitzondering. De start van deze Europese serie gaat samen met de komst van de eerste grote updates van de teams. De verwachting is dat meerdere formaties met een flink aantal nieuwe onderdelen afreizen naar Barcelona. Met name voor het geplaagde Mercedes lijkt het een belangrijk weekend te worden. De constructeurskampioen hakt na het raceweekend in Spanje een knoop door over de ontwikkeling van het huidige zero-pod concept.

Vooraan het veld zal de strijd tussen Red Bull Racing en Ferrari onverminderd stevig blijven. Max Verstappen heeft met twee opeenvolgende weekends waarin hij maximaal scoorde de smaak aardig te pakken. Ferrari-concurrent Charles Leclerc zal er alles aan willen doen om het tij te keren. Wie gaat er ditmaal met de winst vandoor? We weten het zondagmiddag rond de klok van 17.00 uur.

Starttijd Grand Prix van Spanje 2022

De Formule 1 Grand Prix van Spanje vindt plaats op zondag 22 mei. De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya begint om 15.00 uur. Er is geen tijdsverschil.

De Formule 1 maakt vanaf dit jaar gebruik van een iets aangepast tijdschema, doordat de mediasessies op donderdag zijn geschrapt en de persconferentie op vrijdagochtend plaatsvindt. Daardoor begint de actie wat later dan afgelopen jaar het geval was. Op vrijdag staan twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste sessie begint om 14.00 uur, de tweede training gaat om 17.00 uur van start. Op zaterdag wordt er vanaf 13.00 uur nogmaals een uur getraind, waarna om 16.00 uur de kwalificatie op het programma staat. Een uur later weten we wie er op pole-position mag vertrekken tijdens de Grand Prix van Spanje.

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 20 mei 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 20 mei 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 21 mei 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 21 mei 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 21 mei 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 21 mei 16.48u - 17.00u Grand Prix van Spanje Zondag 22 mei 15.00u