F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1-première in Qatar

Lewis Hamilton en Mercedes zijn door de zege in de Grand Prix van Sao Paolo weer volledig terug in de titelstrijd. De regerend wereldkampioen was het gehele weekend een klasse apart, maar een diskwalificatie en een motorwissel maakten zijn leven er niet eenvoudiger op. Met twee indrukwekkende inhaalraces herstelde hij de orde en pakte een zeer waardevolle overwinning. De voorsprong van WK-leider Max Verstappen slonk tot veertien punten met nog drie races te gaan. Er is dus nog zeker niets gewonnen of verloren voor de titelkandidaten.

De slotrace van dit drieluik vindt plaats in Qatar. Het Losail International Circuit verschijnt op de kalender als opvullertje na vele afzeggingen door de coronapandemie, al hoopt het land vanaf 2023 - in 2022 is er geen gelegenheid vanwege het WK Voetbal - een vaste plek op de kalender te krijgen. Geen van de teams heeft ervaring op het circuit dat vooral gebruikt wordt door tweewielers, dus het is lastig om voorspellingen te doen over de krachtsverhoudingen.

Starttijden Grand Prix van Qatar

De Formule 1 Grand Prix van Qatar vindt plaats op zondag 21 november en start om de gebruikelijke Europese tijd: 15.00 uur. Na het sprintrace-experiment in Brazilië keert de F1 in Losail terug naar het normale format. Bovendien rijdt men er lokale tijd in de middag en aan het begin van de avond onder kunstlicht, waardoor de sessies op het Europese tijdschema plaatsvinden.

Dat houdt in dat er op vrijdag tweemaal een uur getraind wordt: van 11.30 uur tot 12.30 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur. Op zaterdag vindt tussen 12.00 uur en 13.00 uur de laatste vrije training plaats. Om 15.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie van start. Een dag later begint om dezelfde tijd de Grand Prix van Qatar.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 19 november 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Tweede vrije training Vrijdag 19 november 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 20 november 12.00u - 13.00u 14.00u - 15.00u Q1 Zaterdag 20 november 15.00u - 15.18u 17.00u - 17.18u Q2 Zaterdag 20 november 15.25u - 15.40u 17.25u - 17.40u Q3 Zaterdag 20 november 15.48u - 16.00u 17.48u - 18.00u Race Zondag 21 november 15.00u 17.00u