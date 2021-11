Nieuwe motorwissel voor Hamilton: gridstraf in Brazilië

De motoren van Mercedes kampen dit jaar met de nodige betrouwbaarheidsproblemen, waardoor niet alleen de coureurs van het eigen fabrieksteam maar ook alle coureurs van de klantenteams dit jaar al het maximaal aantal toegestane motoren per seizoen hebben overtreden. Valtteri Bottas moest tussen de races in Monza en Austin zelfs drie keer van krachtbron wisselen. Teamgenoot Lewis Hamilton greep in Turkije naar zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen en hoopte het daarmee de rest van het seizoen uit te kunnen zingen.

Vrijdag heeft de FIA bekendgemaakt dat Hamilton in Brazilië toch naar zijn vijfde verbrandingsmotor van 2021 heeft moeten wisselen. In Turkije leverde de motorwissel de Brit nog tien plaatsen gridstraf op. Na iedere motorwissel die na de eerste overtreding volgt wordt een coureur ‘slechts’ vijf plekken teruggezet op de startopstelling.

Nieuwe tegenslag voor Hamilton

De gridstraf is een nieuwe tegenslag voor Hamilton, die met nog vier races te gaan dit seizoen 19 punten achterstand heeft op WK-leider Max Verstappen. Hamilton hoopt dit weekend op het circuit van Interlagos een stokje te steken voor een derde opeenvolgende Grand Prix-zege van de Red Bull-coureur, maar liet donderdag al weten dat dat geen eenvoudig karwei gaat worden.

“Hun snelheid was fenomenaal de vorige race”, blikte Hamilton donderdag nog even terug op de vorige race in Mexico. “Ze hebben het hele jaar al een hele sterke auto. Zij beschikken over de sterkste auto, dat is wel duidelijk. Ik denk dan ook dat wij het zo goed hebben gedaan als we konden. We zullen dit weekend absoluut weer tot het uiterste gaan om te zien of we nog iets meer uit de auto kunnen halen.”

Hamilton zal zijn gridstraf zondag inlossen. De Mercedes-coureur mag daardoor de sprintrace op zaterdag dus aanvangen vanaf de plek waar hij zich vrijdagavond kwalificeert.