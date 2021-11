Officieel: Hamilton gediskwalificeerd na kwalificatie GP Brazilië

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Lewis Hamilton op vrijdag, maar dat veranderde volledig toen zijn auto na de kwalificatie niet door de technische keuring kwam. Jo Bauer, technisch afgevaardigde van de FIA, constateerde dat de achtervleugel niet in lijn met het reglement was en gaf zijn bevindingen door aan de stewards. De achtervleugel van Hamilton klapte verder open dan de voorgeschreven 85 millimeter bij het activeren van de DRS. "Dit wordt getest met een [bolvormige] meter. Als die door de vleugel heen gaat, dan heeft de auto deze test niet gehaald. In dit geval kon de meter niet door de vleugel richting het midden van de achtervleugel, maar wel aan de buitenkant. Deze test is vier keer uitgevoerd met twee verschillende meters.”

Het heeft de Brit wellicht onbedoeld extra topsnelheid opgeleverd en heeft hem een onreglementair voordeel verschaft. Mercedes moest verantwoording afleggen bij de stewards en zo goed en zo kwaad mogelijk proberen om een diskwalificatie te voorkomen. De Mercedes-mannen zijn vrijdagavond ruim een uur bij de stewards geweest, maar dat bleek niet genoeg om tot een gedegen besluit te komen. Zo is het verdict uitgesteld en is de achtervleugel van Hamilton verzegeld in beslag genomen. Zaterdagochtend mochten afgevaardigden van Mercedes nogmaals tekst en uitleg geven en is ook Max Verstappen gehoord over het aanraken van Hamiltons achtervleugel in parc fermé.

Het heeft een slepend proces opgeleverd, al is de wedstrijdleiding na bijna twintig uur alsnog met het verlossende woord naar buiten gekomen. Eerst kreeg Verstappen 50.000 euro boete opgelegd, maar nog belangrijker was dat in het FIA-document van die zaak stond dat de Nederlander geen invloed op de Mercedes-achtervleugel heeft gehad. Een diskwalificatie van Hamilton leek daarmee onvermijdelijk en dat is nadien ook zo gebleken. Hamilton is daadwerkelijk geschrapt uit de kwalificatie-uitslag en moet de sprintrace zaterdag als allerlaatste beginnen.

Mercedes-verdediging van tafel geveegd

Mercedes heeft betoogt dat hetzelfde ontwerp wel door alle voorgaande keuringen is gekomen en dat het feit dat er bij het midden geen meter doorheen kon, aantoont dat Mercedes het reglement niet doelbewust wilde overtreden. De FIA erkent beide zaken, maar stelt dat deze aspecten geen verschil maken voor de strafmaat. "De stewards zijn met het team eens dat er vooral een fout is gemaakt en dat er niet met opzet is gehandeld, maar dat telt niet als verzachtende omstandigheid. Verder staat in artikel 1.3.3 van de International Sporting Code dat "aantonen dat er geen sportief voordeel is behaald niet als een gegronde verdediging geldt." Daardoor hebben de stewards gekozen voor de normale straf voor technische overtredingen: diskwalificatie uit de kwalificatie."

De FIA heeft inmiddels met een aanvullend document laten weten dat Hamilton wel 'gewoon' vanaf de grid mag starten. Doordat alles nu al onder parc fermé valt, dreigde een start vanuit de pitstraat, maar volgens de stewards is dit niet noodzakelijk. Mercedes heeft laten weten dat het niet in beroep gaat tegen de straf.

Een extra domper voor Hamilton is dat hij voor de hoofdrace op zondag ook al een gridstraf van vijf plaatsen op zak heeft, die hier volledig los van staat. Ditmaal moet de zevenvoudig wereldkampioen achteruit voor het wisselen naar een nieuwe interne verbrandingsmotor - alweer zijn vijfde exemplaar van het seizoen. Om zijn titelaspiraties levend te houden, worden er dus twee inhaalraces van Hamilton in één weekend gevraagd.