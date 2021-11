Hamilton onstuitbaar in GP van Sao Paulo, Verstappen tweede

Nadat op zaterdag bekend was geworden dat Lewis Hamilton uit de diskwalificatie-uitslag was geschrapt omdat zijn achtervleugel niet aan de regels voldeed, had het er alle schijn van dat Max Verstappen in Brazilië een goede slag kon slaan in de strijd om de wereldtitel. De Mercedes-coureur toonde zich op het Autodromo Jose Carlos Pace echter opnieuw een meester in het rijden van inhaalraces. In de sprintrace op zaterdag vocht Hamilton zich van de laatste plaats op de grid naar een vijfde plek aan de finish. Doordat de Brit voor het weekend in Brazilië naar een nieuwe motor was gewisseld, ging hij voor de Grand Prix op zondag echter nog vijf plaatsen achteruit op de startopstelling. Vanaf de tiende positie zou hij echter opnieuw sterk naar voren komen.

Aan de voorkant van het veld had Verstappen vanaf P2 een betere start dan polesitter Valtteri Bottas, zodat hij bij de eerste bocht naar de leiding kon duiken. De Fin kreeg meteen daarna Sergio Perez in zijn nek, alvorens wijd te gaan bij de vierde bocht, waardoor de Mexicaan naar de tweede plek kon oprukken. Zo beleefde Red Bull een droomstart van de Sao Paulo Grand Prix.

Lando Norris, die vijfde stond op de grid, dook bij de start aan de rechterkant van Carlos Sainz, die voor hem op de derde startplek stond, maar bewoog iets te vroeg terug naar links, met een touché tot gevolg. De McLaren-coureur liep daarbij een lekke achterband op, waardoor hij in de eerste bocht rechtdoor zwabberde en na de eerste ronde naar de pits moest. Lewis Hamilton had een flitsende start vanaf de tiende startplaats. De regerend wereldkampioen lag na de eerste bocht al zevende, verschalkte Sebastian Vettel bij het ingaan van de tweede ronde voor de zesde plaats en zwiepte een ronde later op dezelfde plek langs Carlos Sainz voor de vijfde positie.

De race was vier ronden onderweg toen Yuki Tsunoda, die als enige op de soft was gestart, bij de eerste bocht van ver aan de binnenkant van Lance Stroll dook. Een ambitieuze actie die resulteerde in een botsing en een hoop brokstukken op de baan. Stroll kon zonder problemen verder, Tsunoda moest een nieuwe voorvleugel halen in de pits en kreeg later een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van het incident.

Aan het begin van de vijfde ronde ging Bottas in de remmen voor de eerste bocht, zodat Hamilton, die inmiddels voorbij Charles Leclerc was voor P4, hem kon passeren voor de derde plaats. Hamilton had vervolgens het geluk dat de safety car op de baan moest komen voor de troep die Tsunoda in de eerste bocht had achtergelaten. Met dank aan de AlphaTauri-rijder schoof het veld hierdoor weer in elkaar.

Na negen ronden werd de boel weer losgelaten. Verstappen behield de leiding bij de herstart, terwijl Perez en Hamilton tweede en derde bleven. Twee ronden later was er echter opnieuw een neutralisatie. Mick Schumacher was in de eerste bocht met Kimi Raikkonen gebotst en had de voorvleugel onder zijn auto gekregen. Opnieuw waren er brokstukken op de baan beland, wat de wedstrijdleiding deed besluiten om een virtual safety car uit te roepen.

In de veertiende raceronde werd de VSC opgeheven en kon de strijd worden hervat. Hamilton reed het gat met Perez dicht en opende in de achttiende ronde de aanval op de Mexicaan. De Brit dook er aan de buitenkant van de eerste bocht langs, maar moest vervolgens toezien hoe Perez hem met hulp van DRS op het rechte eind naar de vierde bocht terugpakte. Een ronde later ging Hamilton er opnieuw buitenom langs in de eerste bocht. Dit keer zat Perez er na de Senna S te ver achter voor een tegenaanval, waarmee Hamilton tweede kwam te liggen achter Verstappen. Het verschil tussen de beide titelrivalen bedroeg op dat moment 3,8 seconden.

Na 26 ronden bracht Hamilton het spel op de wagen door naar binnen te gaan om zijn medium banden in te ruilen voor harde exemplaren. Verstappen volgde een ronde later en keerde anderhalve seconde voor de Mercedes terug op het circuit. De Nederlander liet daarna over de boordradio weten dat hij niet nog eens het risico wilde lopen dat hij door de undercut werd gepasseerd. Na 40 ronden nam Verstappen dan ook het initiatief om als eerste een tweede pitstop te maken voor nog een set harde banden. Hamilton volgde drie ronden later en kreeg eveneens de harde compound mee, een beslissing waar hij het niet mee eens bleek te zijn; op de boordradio liet hij balend weten dat hij liever terug was gegaan naar medium banden.

Het verschil tussen Verstappen en Hamilton bedroeg na de tweede pitstops 2,8 seconden, maar zou in de ronden erna teruglopen. In ronde 47 meldde de Mercedes-rijder zich binnen DRS-afstand van Verstappen, waarna hij een ronde later op weg naar de vierde bocht dicht genoeg bij zat voor een serieuze aanval. Hij probeerde het aan de buitenkant, maar Verstappen ging wijd met als gevolg dat Hamilton eveneens de uitloopstrook op moest. “Dit is crazy”, reageerde de titelverdediger. De stewards deelden mee dat ze het moment gingen bekijken, maar concludeerden dat er geen onderzoek hoefde te worden ingesteld naar de verdedigende actie van de Limburger. Tot frustratie van Mercedes en Hamilton, die meenden dat er sprake was van ‘leaving the track and gaining an advantage’.

Hamilton moest de klus dus op de baan zien te klaren. In ronde 58 volgde een nieuwe aanval bij de vierde bocht, maar was het opnieuw Verstappen die aan het langste eind trok in het onderlinge duel. Drie keer bleek scheepsrecht voor Hamilton. Een ronde later probeerde hij het nogmaals op het rechte stuk naar de vierde bocht en dit keer was hij er voor de knik naar links al langs. Hamilton reed vervolgens met zo’n seconde per ronde weg bij de Nederlander.

Bottas werd door teambaas Toto Wolff aangespoord om Verstappen eveneens te grazen te nemen, maar moest daarvoor eerst wel een gat van acht seconden zien dicht te rijden. Het kwam er uiteindelijk dan ook niet van. Hamilton kwam na 71 ronden met tien seconden voorsprong op Verstappen aan de finish, drie tellen achter de Nederlander kwam Bottas over de eindstreep. Perez werd een ronde voor het einde naar binnen gehaald om de snelste raceronde te rijden. De coureur uit Guadalajara slaagde in die missie en eindigde de race als vierde. Charles Leclerc en Carlos Sainz deden goede zaken voor Ferrari door vijfde en zesde te worden op het circuit van Interlagos. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso en Lando Norris gingen er met de andere punten vandoor.

Met Grand Prix-overwinning nummer 101 bracht Hamilton zijn achterstand op Verstappen in het kampioenschap terug naar veertien punten, waarmee de strijd ongemeen spannend blijft. Bij de constructeurs heeft Mercedes voorzichtig wat afstand genomen van Red Bull. Bedroeg het verschil bij het ingaan van het weekend slechts één WK-punt, na het dubbele podium van de Duitse fabrieksformatie in Sao Paulo worden de twee teams door elf punten gescheiden.

Over een week racet de Formule 1 voor het eerst op het Losail International Circuit in Qatar. Daarna staan alleen de Grands Prix van Saudi-Arabië en Abu Dhabi nog op het programma.

