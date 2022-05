Het blijft ieder jaar een even uniek als bizar gezicht: de snelste raceauto’s ter wereld in de krappe straten van Monaco. De een vindt het fantastisch, de ander kan er nauwelijks naar kijken. De beelden zijn doorgaans spectaculair, want elk klein foutje kan grote gevolgen hebben. De races zijn doorgaans niet al te interessant, aangezien inhalen in de nauwe straten rondom de haven zo goed als onmogelijk is. Dat zal dit jaar niet anders zijn, ook al is het met de nieuwe generatie auto’s eenvoudiger om elkaar te volgen. Ondanks dit alles is de race een van de meest populaire evenementen van het seizoen.

De Grand Prix van Monaco is qua afstand de kortste race van het Formule 1-seizoen. In totaal leggen de coureurs iets meer dan 260 kilometer af, waar de minimale lengte bij alle andere races 305 kilometer bedraagt. De kans op een neutralisatie door een safety car is echter aanzienlijk door het gebrek aan uitloopzones. De iconische wedstrijd vindt al sinds 1929 plaats en staat sinds de oprichting van het officiële wereldkampioenschap Formule 1 op de kalender.

Ayrton Senna heeft het record in handen van meeste overwinningen in Monaco: de legendarische Braziliaan won liefst zesmaal in het prinsdom. Graham Hill en Michael Schumacher volgen met vijf. In 2021 schreef Max Verstappen de race in Monaco op zijn naam, gevolgd door Ferrari-coureur Carlos Sainz en McLaren-rijder Lando Norris.

Starttijd Grand Prix van Monaco 2022

De Formule 1 Grand Prix van Monaco vindt plaats op zondag 29 mei. De race door de nauwe straten van Monte Carlo begint om 15.00 uur. Er is geen tijdsverschil met Monaco.

De vrije trainingen in Monaco vonden traditioneel al op de donderdag plaats. Door de almaar uitdijende kalender heeft de FIA besloten om vanaf 2022 af te stappen van dit format en ook in Monaco een driedaags programma op te stellen. Dat houdt in dat de vrije trainingen volgens het gebruikelijke F1-schema op vrijdag verreden worden. De eerste vrije training begint om 14.00 uur, de tweede sessie start om 17.00 uur. Op zaterdag wordt er nogmaals een uur getraind tussen 13.00 uur en 14.00 uur. De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco staat vanaf 16.00 uur op het programma. Een ruim uur later weten we wie er op de uitermate belangrijke pole-position mag plaatsnemen.

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 27 mei 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 27 mei 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 28 mei 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 28 mei 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 28 mei 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 28 mei 16.48u - 17.00u Grand Prix van Monaco Zondag 29 mei 15.00u