Tot grote blijdschap van alle coureurs staat de Grand Prix van Japan op Suzuka voor de deur. De uitdagende old school baan is zeer geliefd om het vloeiende en onverbiddelijke karakter. Elk foutje wordt hard afgestraft. Wie goed kijkt, ziet dat het Japanse circuit in veel opzichten wel wat weg heeft van Circuit Zandvoort in de Hollandse duinen. Dat is ook verklaarbaar: Suzuka is net als Circuit Zandvoort ontworpen door de Nederlander Hans Hugenholtz. De Japanse omloop werd in 1962 in eerste instantie geopend als testcircuit voor Honda, maar al vrij snel werden er ook races georganiseerd.

De Formule 1 is sinds 1987 te gast op het circuit van Suzuka. De Grand Prix van Japan vond in 2007 en 2008 plaats in Fuji, maar alle andere jaren werd de wedstrijd op het old school circuit ten zuidwesten van Nagoya verreden. Het complex was in het verleden al vaak goed voor de beslissing in de Formule 1-titelstrijd: in 34 edities werd liefst 13 keer een kampioen gekroond. Michael Schumacher is met zes zeges de meest succesvolle rijder op Suzuka, gevolgd door Lewis Hamilton (5 overwinningen) en Sebastian Vettel (4 zeges). De laatste zes edities werden gewonnen door Mercedes. In 2020 en 2021 ging de race door de wereldwijde coronapandemie niet door.

Starttijd Grand Prix van Japan 2022

De Formule 1 Grand Prix van Japan 2022 op het circuit van Suzuka wordt verreden op zondag 9 oktober. De race gaat om 14.00 uur lokale tijd van start. Door het tijdsverschil met Japan is dat al vroeg in de Nederlandse ochtend: om 07.00 uur. De race gaat over 53 ronden over de 5,807 kilometer lange Suzuka International Racing Course.

Op vrijdag en zaterdag staat er uiteraard ook al heel wat actie op het programma. Op vrijdag staan de vrije trainingen op het programma. Deze sessies beginnen om 05.00 uur en 08.00 uur Nederlandse tijd, dat is 12.00 uur en 15.00 uur lokale tijd. In tegenstelling tot normale weekenden duurt de tweede trainingssessie anderhalf uur. Tijdens deze training wordt er getest met prototype banden voor 2023. Op zaterdag wordt er om 05.00 uur Nederlandse tijd nogmaals een uur getraind, waarna om 08.00 uur de kwalificatie verreden wordt.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 7 oktober 05.00u - 06.00u 12.00u - 13.00u Tweede vrije training Vrijdag 7 oktober 08.00u - 09.30u 15.00u - 16.00u Derde vrije training Zaterdag 8 oktober 05.00u - 06.00u 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 8 oktober 08.00u - 08.18u 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 8 oktober 08.25u - 08.40u 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 8 oktober 08.48u - 09.00u 15.48u - 16.00u Grand Prix van Japan Zondag 9 oktober 07.00u 14.00u