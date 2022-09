Het zijn heerlijke tijden voor de Formule 1-coureurs. Na het uitdagende en razendsnelle Spa-Francorchamps stond afgelopen week het oranjefeest op het old school circuit van Zandvoort op het programma. Nu dat spektakel achter de rug is, reist het circus direct door naar Italië. Daar wacht de legendarische Autodromo Nazionale Monza.

De hogesnelheidstempel nabij Milaan is qua karakteristieken het tegenovergestelde van het Hollandse circuit in de duinen: lange rechte stukken, weinig bochten en een paar stevige remzones. De afgelopen jaren was dat een garantie voor spektakel. In 2019 bracht Charles Leclerc de tifosi in extase met een zege voor Ferrari. De wedstrijden van 2020 en 2021 leverden uitermate onverwachte winnaars op: Pierre Gasly en Daniel Ricciardo stuurden hun AlphaTauri en McLaren als eersten over de meet.

Video: De fameuze crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Monza in 2021

Qua sfeer zit het ook in Monza wel goed: de tifosi zullen weer in groten getale afreizen naar het circuit om Ferrari een hart onder de riem te steken. Kunnen Leclerc en Carlos Sainz boven zichzelf uitstijgen en het Max Verstappen en Red Bull lastig maken?

Starttijd Grand Prix van Italië 2022

De Formule 1 Grand Prix van Italië op het Autodromo Nazionale Monza vindt plaats op zondag 11 september 2022. De race gaat over 53 ronden op het 5,793 kilometer lange circuit. Door de hoge snelheden die behaald worden, is de GP van Italië onder normale omstandigheden qua raceduur een van de kortste wedstrijden van het jaar.

Zoals gebruikelijk staan er op vrijdag twee vrije trainingen op het programma. Deze vinden plaats volgens het normale tijdschema. Dat houdt in dat de eerste training om 14.00 uur begint en de tweede sessie om 17.00 uur van start gaat. De trainingen duren een uur. Op zaterdag wordt er tussen 13.00 uur en 14.00 uur nogmaals getraind om de puntjes op de i te zetten. De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië staat op zaterdagmiddag 10 september om 16.00 uur op het programma.

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 9 september 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 9 september 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 10 september 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 10 september 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 10 september 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 10 september 16.48u - 17.00u Grand Prix van Italië Zondag 11 september 15.00u