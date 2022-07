Met de Grand Prix van Oostenrijk achter de rug heeft het Formule 1-circus de helft van het seizoen afgewerkt. Na elf races heeft Max Verstappen een riante voorsprong van 38 punten op Charles Leclerc in de WK-strijd. Toch kan er in de komende twee weken nog veel veranderen. Er staat immers nog een back-to-back serie te wachten met Grands Prix in Frankrijk en Hongarije. Daarna mogen de teams en coureurs genieten van een welverdiende zomerpauze van drie weken, waarna de beslissende fase van de titelstrijd aanbreekt.

Maar eerst nog even twee weken vlammen, te beginnen op Circuit Paul Ricard in het zuiden van Frankrijk. De race op de Franse omloop is niet bij iedereen even populair, met name door de schier eindeloze uitloopstroken langs de baan. Ondanks de rijke Formule 1-historie van Frankrijk is het daarom ook maar zeer de vraag of de race in 2023 nog op het programma staat. Het huidige contract loopt af en er staan veel kandidaten te springen om op de F1-kalender te komen. De Franse Grand Prix staat in elk geval niet op de voorlopige kalender voor komend seizoen.

Starttijd Grand Prix van Frankrijk 2022

De Formule 1 Grand Prix van Frankrijk op Circuit Paul Ricard vindt plaats op zondag 24 juli 2022. De race begint om 15.00 uur.

Na het sprintraceformat in Oostenrijk keert de Formule 1 in Frankrijk terug naar het gebruikelijke schema. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. Deze beginnen om 14.00 uur en 17.00 uur. Op zaterdag wordt er om 13.00 uur nogmaals een uur getraind. Dit is de laatste voorbereiding op de kwalificatie, die op zaterdagmiddag om 16.00 uur van start gaat. Rond de klok van 17.00 uur weten we wie er op pole-position mag vertrekken.

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 22 juli 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 22 juli 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 23 juli 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 23 juli 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 23 juli 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 23 juli 16.48u - 17.00u Grand Prix van Frankrijk Zondag 24 juli 15.00u