F1-test Barcelona: Wie komen er vandaag in actie?

Vandaag staat alweer de slotdag van de collectieve Formule 1-test op het Circuit de Barcelona-Catalunya op het programma. De meeste coureurs en teams hebben de afgelopen twee dagen veel kilometers kunnen maken. Het aantal betrouwbaarheidsproblemen bleef redelijk beperkt, waardoor alle teams al flink wat data hebben verzameld. Toch zal er nog het nodige op het programma staan voor deze laatste dag.

Alle teams hebben ervoor gekozen om de testwerkzaamheden op deze slotdag te verdelen over beide coureurs: eentje in de ochtend, de teamgenoot in de middag. Max Verstappen neemt na zijn uitermate productieve openingsdag in de ochtend plaats in de RB18. In de middag mag teamgenoot Sergio Perez het testprogramma afronden.

Deze coureurs komen vandaag in actie tijdens de F1-test in Barcelona:

Team Coureurs Mercedes George Russell (ochtend)

Lewis Hamilton (middag) Red Bull Max Verstappen (ochtend) Sergio Perez (middag) Ferrari Charles Leclerc (ochtend)

Carlos Sainz (middag) McLaren Lando Norris (ochtend) Daniel Ricciardo (middag) Alpine Fernando Alonso (ochtend)

Esteban Ocon (middag) AlphaTauri Yuki Tsunoda (ochtend)

Pierre Gasly (middag) Aston Martin Sebastian Vettel (ochtend)

Lance Stroll (middag) Williams Nicholas Latifi (ochtend) Alexander Albon (middag) Alfa Romeo Guanyu Zhou (ochtend) Valtteri Bottas (middag) Haas Nikita Mazepin (ochtend) Mick Schumacher (middag) De dagen van de wintertest in Barcelona zijn opgedeeld in twee stukken. In de ochtend gaat om 09.00 uur het licht aan het einde van de pitstraat op groen, waarna de teams - rode vlaggen niet meegerekend - vier uur kunnen testen. Om 13.00 uur wordt de vlag gezwaaid en mogen de teams een uurtje bijkomen tijdens de lunchpauze. Om 14.00 uur gaat de actie weer verder, waarna om 18.00 uur definitief wordt afgevlagd.