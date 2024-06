Max Verstappen erkende het op de zaterdag van de Grand Prix van Monaco al: Red Bull Racing heeft grote moeite om op Formule 1-circuits de kerbstones aan te vallen. Rivalen kunnen dat wel, wat ervoor zorgt dat de renstal achterop raakt op circuits met hobbels en veel kerbs. De comfortabele marge die het team met de RB20 had, was in Monte Carlo compleet verdwenen. Sterker nog: P6 was een teleurstellend resultaat.

Red Bull slaagde er niet in om de oorzaak van de problemen te vinden. Wat het oplossen van de problemen nog lastiger maakte, is dat de ophanging zachter afstellen een averechts effect had. De problemen werden namelijk steeds erger. Teambaas Christian Horner gaf toe dat dit iets is wat dit jaar nog erger is dan de afgelopen seizoenen. "De VCARB [RB] auto rijdt met onze ophanging van vorig jaar en leek niet dezelfde problemen te hebben," zei hij. "Dus we moeten begrijpen of het iets is dat we hebben geïntroduceerd."

Hoewel Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo het beter voor elkaar hadden in Monaco, gaf Horner ook toe dat het probleem niet iets was dat dit seizoen plotseling opspeelt. "We zagen het vorig jaar ook al in Singapore," verklaarde de Brit. "Dus we hebben er weer een voorbeeld van gehad. We weten dat het een onderdeel van de auto is waar we aan moeten werken."

Het ontwerp verfijnen

Red Bull gebruikt een pullrod aan de voorkant en een pushrod aan de achterkant van de auto sinds het reglement in 2022 veranderde. Red Bull is echter doorgegaan met het optimaliseren van het ontwerp. Het zijn deze aanpassingen die het antwoord kunnen geven op wat er is gebeurd.

Het heeft mogelijk te maken met de continue zoektocht naar aerodynamische voordelen bij Red Bull. Dat kan ervoor gezorgd hebben dat de rijeigenschappen minder goed zijn. In de huidige F1 is het afstellen van de auto gericht op het vinden van de perfecte balans. Het is een kwestie van incasseren op het ene gebied en op een ander gebied weer beter voor de dag komen. Het kan dus zijn dat Red Bull in dit geval gekozen heeft voor meer aerodynamische efficiëntie, wat ten koste is gegaan van het rijgedrag. Een risico dat zich op andere circuits uit moet betalen. Mogelijk heeft Red Bull de gok ook genomen omdat ze vorig jaar en aan het begin van dit seizoen zo ver voor stonden. Als dat voor Monaco nog het geval was, dan had de zege er alsnog in gezeten.

De veranderingen aan de ophanging van Red Bull

Red Bull Racing RB20 chassis section comparison Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing wheelbase comparison (Anti-dive, inset) Photo by: Giorgio Piola

Wat betreft de ontwikkeling van Red Bull tijdens deze regels, heeft het team duidelijk wijzigingen aangebracht aan en rond de voorwielophanging om de prestaties te verbeteren. De lay-out van de componenten is grotendeels hetzelfde gebleven, waarbij Red Bull zijn hoog gemonteerde en nieuwe mono-armontwerp gebruikt voor de bovenste wishbone. De achterpoot is laag gemonteerd voor meer anti-dive - de mate waarin wordt tegengegaan dat de auto bij het aanremmen als het ware op de voorkant duikt - en is effectiever gepositioneerd vanuit aerodynamisch oogpunt (gele markering, inzet, rechter afbeelding).

Wat wel opvalt, is dat de keel aan de onderkant van de bulkhead van het chassis steeds verder uitgesneden is. Dat heeft Red Bull gedaan om de luchtstroming bij dit gebied verder te optimaliseren (zie rode pijl). De onderste elementen van de ophanging en de stuurinrichting zijn daardoor ook steeds verder naar binnen geplaatst. De wielbasis is ook iets aangepast, met als doel de mechanische en aerodynamische balans tussen de voorkant en de achterkant van de auto te verbeteren.

Red Bull RB20 achtervleugel vergelijking Foto door: Uncredited

Het is echter te simpel gedacht dat de problemen van Red Bull puur te wijten zijn aan de ophanging. Het lijkt meer te maken te hebben met het hoge downforce-pakket en de lage snelheid op de hobbelige circuits. De combinatie van dit pakket met het zachter moeten afstellen van de vering en het verhogen van de auto vanwege het hobbelige asfalt zijn waarschijnlijk de belangrijkste boosdoeners. De auto reageert daardoor minder snel en het is lastiger om met genoeg snelheid de bocht uit te komen.

Hoewel de resultaten in Monaco vies tegenvielen, weet Red Bull ook dat het circuit zo uniek is, dat het niets zegt voor de rest van het seizoen. De komende race in Canada gaat echter weer een uitdaging worden, want ook daar is het aanvallen van de kerbs een must.