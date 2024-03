F1 Tech: Waarom Ferrari afwijkt van de trend met de ophanging

Waar concurrenten als Mercedes en Aston Martin in de wintermaanden de switch maakten, koos Ferrari voor een andere weg. Net als Haas en Williams heeft het topteam uit Maranello vastgehouden aan de trekstangconfiguratie. In het geval van Haas is dat geen verrassing, want het Amerikaanse team koopt de ophanging in bij Ferrari. Williams besloot om de Mercedes-ophanging van 2023 te blijven gebruiken: goedkoper en bekender.

Het feit dat Ferrari vasthield aan de pull-rod kwam voor velen als een verrassing. Dat betekent echter niet dat het team geen interessante aanpassingen aan de lay-out van de ophanging heeft doorgevoerd.

Vergelijking Ferrari SF-23 en SF-24 Foto door: Giorgio Piola

Centraal staat de verandering die is doorgevoerd aan de lengte van het chassis (die is verlengd) en als gevolg daarvan de behuizing van de versnellingsbak en achterste crashstructuur (ingekort). Zo behoudt de SF-24 nagenoeg dezelfde afmetingen.

De binnenste positie van de trekstang is aangepast. Dat is vermoedelijk niet alleen een reactie op hoe de ophanging op mechanisch vlak presteert, maar ook bedoeld om de aerodynamische luchtstromingen in deze regio te verbeteren. Dit is met name belangrijk omdat het team is overgestapt op een downwash-sidepod, waardoor er meer lucht in deze regio kan stromen.

De positie waar de pull-rod het bodywork doorklieft, bevindt zich veel verder naar achteren dan voorheen. Dit geeft de ontwerpers meer vrijheid voor het hellende sidepod-bodywork, zodat de luchtstroming in deze flessenhalsregio kan verbeteren.

Er zijn ook veranderingen doorgevoerd aan de wishbones die, hoewel subtiel, impact hebben op de luchtstroming. Ook de winglets en de brake ducts zijn onder handen genomen, stuk voor stuk bedoeld om de prestaties te verbeteren.

McLaren MCL38 stuurarm Foto door: Giorgio Piola

McLaren is een ander team dat het DNA van de ophanging heeft behouden, maar toch veranderingen heeft doorgevoerd om de performance te verbeteren. In het geval van de formatie uit Woking gaat het om de duwstang voorwielophanging. Het team heeft niet alleen de elementen van de ophanging geherpositioneerd, ook de stuurarmen zijn verplaatst om de aerodynamische output te verbeteren.

De stuurarm bevindt zich nu achter de achterste arm van de onderste wishbone (rode pijl), in plaats van boven en voor de voorste arm van de wishbone zoals bij de MCL60 het geval was (inzet, rode pijl). Hierdoor zijn de montagepunten voor de wishbone en pull-rod herzien. Alle fairings zijn geoptimaliseerd om de luchtstroom beter te sturen.

Daarnaast heeft de hoofdarm van de bovenste wishbone de hoge positie behouden, terwijl de achterste arm veel lager is gepositioneerd dan in 2023 het geval was. Deze aanpassing zorgt voor meer anti-dive mogelijkheden, maar resulteert ook in een andere luchtstroming richting de vloer en sidepods.