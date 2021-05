F1 Tech: De vernieuwde aero die Red Bull in Portugal introduceert

Vaak richten teams zich op één gebied van de auto als zij upgrades introduceren, maar Red Bull Racing gooit het op Portimao over een andere boeg. De veranderingen zitten van voor tot achter op de auto en werden tijdens de eerste vrije training op vrijdag getest door Max Verstappen. Sergio Perez reed toen met het oude pakket om te kijken of de veranderingen inderdaad de gehoopte stap voorwaarts zouden brengen. Dat bleek het geval en vanaf VT2 kon ook Perez met de nieuwste ontwikkelingen rijden. Hier werpen we een blik op de wijzigingen aan de RB16B.

Detail van de brake ducts van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

We beginnen met de voorste brake ducts, waar een klein detail is toegevoegd aan het bestaande ontwerp. In het bovenste deel van de inlaat is een extra verticale verdeler geplaatst (zie witte pijl). Met deze optimalisatie moet de luchtstroom efficiënter geleid worden in de centrale inlaat. Ook moet de opgevangen luchtstroom naar het daarvoor bestemde deel van de remassemblage geleid worden. Waarschijnlijk heeft dit meer te maken met het gedrag van de luchtstroom bij het sturen van de wielen. De tegemoetkomende luchtstroom gedraagt zich dan anders, terwijl de behoefte dezelfde blijft.

De vleugeltjes voor de sidepod van de Red Bull Racing RB16B Foto: Uncredited

Wat betreft het optimaliseren van de luchtstroom onder de vloer en langs de flanken zijn er vrij forse veranderingen gedaan aan de bargeboards en de vleugeltjes bij de sidepod. De rij vinnen die de voorste rand van de voetplaat van de bargeboards vormen, zijn ingrijpend gewijzigd. Niet alleen is het aantal vinnen vergroot, maar ook de invalshoek is veranderd (rode pijl). De naar buiten gerichte vinnen daarboven zijn ook aangepast. De tweede rij bestond uit twee vinnen, maar daar is nu een trio van gemaakt.

De echt grote en merkbare verandering zit hem in hoe Red Bull de vormgeving van de vleugeltjes voor de sidepod heeft geoptimaliseerd. Iedere verandering heeft daarbij een effect dat ervoor zorgt dat de hele montage opnieuw moet worden vormgegeven. Het voorste verticale element (rood gemarkeerd) bestaat nu uit twee delen, met een gleuf die over bijna de gehele hoogte van het element loopt. Het sluit nu ook aan op de vloer, daar waar het eerst boven hing en vast zat aan de buitenkant van het bargeboard. De jaloezie-achtige lamellen moesten hierdoor opnieuw ontworpen worden. De lamellen die aan het voorste verticale element vastzitten (met blauw gemarkeerd), zijn hierdoor langer dan voorheen.

Om de luchtstroom verder stroomafwaarts te versterken, is ook het achterste verticale element aangepast. Ook die hing voorheen boven de vloer, maar is daar nu aan bevestigd (verlenging in groen gemarkeerd). Als gevolg daarvan is de onderste lamel van het jaloezieënpaneel aan de achterkant verlengd (blauw), terwijl daaronder over de gehele lengte een nieuwe lamel is toegevoegd (gemarkeerd in geel).

Detail van de diffuser van de Red Bull Racing RB16B Foto: Giorgio Piola

Ook het centrale deel van de diffuser is aangepakt door Red Bull. Het omhoog lopende deel vanaf de plank op het referentievlak is versmald. Het versmallen van het bootstaart-gedeelte van de diffuser geeft meer ruimte aan de luchtstroom onder de auto, maar knijpt ook het kanaal, dat onder de crashstructuur bovenop de vloer is gecreëerd, af. Intussen zijn ook de Gurney-achtige uitsteeksels rond de omtrek van de diffuser subtiel gewijzigd. De metalen overbruggingssteun is veranderd om de belasting van de vloer anders op te vangen.