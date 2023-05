F1-tech: Red Bull met 'Monaco'-vleugel, Aston Martin en updates AlphaTauri

Imola had de eerste race van het Europese Formule 1-seizoen moeten zijn en derhalve hadden veel teams daar grootschalige updatepakketten voor gepland. Het annuleren stelde de formaties voor de vraag: introduceren we de noviteiten meteen tijdens het eerstvolgende raceweekend in Monaco of stellen we het uit tot Barcelona omdat het listige stratencircuit van Monaco risico's met zich meebrengt? Ferrari heeft voor de vernieuwde achterwielophanging het laatste besloten, al moet gezegd dat die keuze al iets eerder is gemaakt, op basis van de weersverwachting voor Imola.

Mercedes heeft logischerwijs een andere afweging gemaakt en wel alles op Monaco gezet. Bij de zogenaamde technical viewing voor pers in de pitstraat vallen er verschillende aspecten op aan het grote pakket voor de W14. Het begint met de voorwielophanging, die qua geometrie tamelijk geavanceerd is. De voorste arm van de bovenste wishbone is daarbij aanmerkelijk hoger geplaatst dan voorheen, nu zo hoog als dat eigenlijk mogelijk is. De gevolgen zijn tweeledig. Allereerst heeft het invloed op de rijeigenschappen van de auto, vooral dive versus anti-dive bij het aanremmen. Factor twee is dat Mercedes met de plaatsing van de verschillende ophangingselementen de luchtstroom iets anders naar achteren wil geleiden, naar de sidepods, maar vooral richting de ingangen van de vloertunnels om het grondeffect zo goed mogelijk te laten werken.

Wat betreft de sidepods is zero-pod natuurlijk ingeruild voor een meer conventioneel ontwerp. Toch is het lastig om het Mercedes-ontwerp één op één met een ander team te vergelijken. Zo is het al snel gelinkt aan Red Bull of Aston Martin, maar dat is iets te kort door de bocht. De Mercedes-sidepods bevatten ontegenzeggelijk elementen van beide teams, al is er ook inspiratie gehaald bij Ferrari en Alpine. Het geheel kent ook nog enkele compromissen of eigenlijk beperkingen. Zo bevindt de Side Impact Spar (SIS) zich nog altijd voor de sidepods, doordat de crashstructuur niet aan te passen valt zonder een compleet nieuw chassis te homologeren. En juist dat is zoals Toto Wolff al heeft uitgelegd niet haalbaar onder het budgetplafond.

Groot pakket bij AlphaTauri: Nieuwe vloer en 'Red Bull'-sidepods

Achter Mercedes zijn er meerdere teams met relatief grote updatepakketten in Monaco te bewonderen. Zo heeft Alpine een aangepaste voorwielophanging meegebracht, andere inlets van de sidepods (die met een vierkante vorm overigens nog steeds compleet anders zijn dan bijvoorbeeld Red Bull en Ferrari) en anders vormgegeven vloerranden. Alfa Romeo is ook met een sterk herziene bolide naar het prinsdom afgereisd en hetzelfde valt te zeggen van AlphaTauri. De formatie van Yuki Tsunoda en Nyck de Vries heeft voor de eerste Europese race enkele interessante veranderingen doorgevoerd.

Om te beginnen zijn de inlets van de sidepods aangepast op de AT04, grotendeels in lijn met grote broer Red Bull. Eigenlijk heeft AlphaTauri gedaan wat Red Bull Racing in Baku al op een iets andere manier heeft gedaan: de inlets voor de sidepod verhogen om de undercut groter te maken. Concreet is de onderkant van de inlet verhoogd - waardoor die als geheel dus iets minder hoog is, maar wel breder om dat te compenseren - om de luchtstroom eronderdoor (naar achteren) zo in volume te laten toenemen. Het is daarbij natuurlijk niet gek dat AlphaTauri grote broer Red Bull heeft gevolgd.

Nog belangrijker, maar natuurlijk niet te zien, is dat AlphaTauri in Monaco voor de tweede keer dit jaar een nieuwe vloer heeft geïntroduceerd. Toen het team in Melbourne voor het eerst na Bahrein met een aangepaste vloer voor de dag kwam, lieten de technische mensen al weten dat het één van in totaal vijf à zes stappen zou zijn. Inmiddels is er een nieuwe stap gezet, waarbij het niet verrassend is dat AlphaTauri na Imola meteen voor het eerstvolgende raceweekend heeft gekozen. Zo diende de vloerupdate in Australië vooral om de zwakte in langzame bochten aan te pakken en is dat - als er met deze vloer in dezelfde richting is doorgewerkt - natuurlijk helemaal van levensbelang in Monaco.

Aston Martin AMR23 technisch detail Photo by: Giorgio Piola

Monaco-vleugels Red Bull en Ferrari, meer structurele aanpassingen Aston Martin

Wat betreft de drie topteams heeft Red Bull geen structurele updates meegenomen. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez heeft alleen twee aanpassingen gedaan specifiek voor Monaco. De eerste is dat de voorwielophanging iets is aangepast om de stuurhoeken van Monaco mogelijk te maken, hetgeen natuurlijk voor alle formaties geldt. De tweede aanpassing is een nieuwe high-downforce achtervleugel, waarmee Red Bull de prestaties in de vele langzame bochten van Monaco wil verbeteren. Dit gaat ietwat ten koste van de efficiëntie die de RB19 normaliter zo kenmerkt, maar dat is natuurlijk van ondergeschikt belang: de hoeveelheid downforce (en vooral mechanische grip) die je kunt genereren is traditiegetrouw vele malen belangrijker dan de hoeveelheid drag in Monaco.

Ferrari heeft voor Monaco ook een nieuwe high-downforce achtervleugel geïntroduceerd en aan de achterkant enkele aanpassingen doorgevoerd die eigenlijk voor Imola waren gepland. Zoals aangegeven moet een grotere stap met onder meer de achterwielophanging in Barcelona volgen, al benadrukt Frederic Vasseur dat Ferrari niet ineens met een megapakket zal komen, maar in plaats daarvan iedere race enkele updates wil meenemen. Van de drie teams bovenaan in de WK-stand heeft Aston Martin de meeste aanpassingen doorgevoerd voor Monaco. Het is eigenlijk het eerste echt reguliere updatepakket van Aston Martin dit seizoen. Zo heeft de equipe van Lawrence Stroll meerdere dingen gecombineerd die hierboven al voor andere teams zijn beschreven. De voorste arm van de bovenste wishbone is ook hier verhoogd voor een betere luchtstroom naar achteren en dus voor een effectiever grondeffect, de inlets van de sidepods zijn verhoogd voor de welbekende undercut en de vloerranden zijn aan de achterkant aangepast om de luchtstroom nog beter af te kunnen scheiden en dus om lokaal iets meer downforce te kunnen genereren.

