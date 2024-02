F1 Tech: De geheimen van de nieuwe Red Bull voor Verstappen en Perez ontrafeld

Red Bull Racing heeft als laatste team de auto voor het aanstaande Formule 1-seizoen getoond en besloot dat in tegenstelling tot de voorbije jaren weer eens met een evenement in Milton Keynes te doen. Het team toonde op het podium zowaar een echte auto in plaats van een show car, al blijft de vraag natuurlijk in hoeverre die echte auto overeenkomt met het exemplaar in Bahrein. Christian Horner liet aan deze website weten dat er voor de eerste Grand Prix nog ‘subtiele veranderingen’ volgen, al legde hij uit dat late autopresentatie en de geringe tijd voor concurrenten om iets te kopiëren er wel toe leidde dat Red Bull meer heeft kunnen tonen in de voorbije jaren.

Dat laatste gold niet voor de vloer, aangezien de auto op het podium in Milton Keynes was voorzien van een nepvloer. De vloerranden stonden simpelweg omhoog, waardoor Red Bull daar nog niets van weg wil geven. Doordat ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce met het huidige reglement onder de eigen vloer wordt gegenereerd, willen teams alle mogelijke signalen over het eigen ontwerp geheim houden. Red Bull vormt geen uitzondering.

De rest van de auto is wat Horner een ‘agressieve evolutie’ noemt. Het woord evolutie duidt erop dat Red Bull nog altijd veel aspecten van de zeer succesvolle voorganger heeft overgenomen. Het geldt onder meer voor de ophangingskeuze. Red Bull is op dit vlak een trendsetter, samen met McLaren, door al vanaf 2022 met een pull-rod aan de voorkant en een push-rod achter te rijden. Alhoewel alle varianten hun eigen voor- en nadelen kennen, werkt dit met het verdere Red Bull-concept. De trekstang aan de voorkant betekent dat de interne ophangingsdelen lager in het chassis zitten en dat het zwaartepunt lager ligt. De ophangingskeuze heeft bovendien invloed op de luchtstroom naar de ingang van de Venturi-tunnels, waardoor de aerodynamica een grote rol speelt. Het geldt eveneens voor de keuze voor een push-rod aan de achterkant.

Red Bull RB20 met verticale inlet voor de sidepod Foto: Red Bull Content Pool

Toch kwam de gepresenteerde auto voor vele genodigden op de Red Bull Campus wel als een verrassing. Of dit de daadwerkelijke insteek is of een opzetje om iedereen het bos in te sturen, valt te bezien, maar de getoonde bolide liet in ieder geval interessante veranderingen zien. De twee voornaamste elementen zijn de zogenaamde ‘gulleys’ die onder de motorkap gepositioneerd zitten en de inlets van de sidepods. Over die inlets probeert Red Bull vakkundig verwarring te zaaien. De studiofoto’s waarop Max Verstappen en Sergio Perez poseren zijn gemaakt met een showauto op basis van het oude concept, op de renders van de RB20 waren de inlets helemaal weggewerkt en op het podium was een verticale inlet te zien.

Dat laatste is noemenswaardig, aangezien Red Bull vorig jaar met horizontale inlets reed, op basis van de zogenaamde underbite-aanpak. Aan het begin van 2023 waren de inlets nog hoger, maar nadien zijn deze steeds kleiner geworden door de onderkant te verhogen totdat er in de tweede seizoenshelft nog maar een soort brievenbusjes over waren. Mocht de verticale inlet geen launch-trucje zijn en mocht die in Bahrein nog altijd op de auto zitten, dan zegt het iets over de veranderde richting. Met de horizontale inlet was de limiet wel bereikt, waardoor de verhoudingen tussen koeling en aerodynamica niet veel verder geoptimaliseerd konden worden dan dat in de tweede seizoenshelft het geval was. Met de verticale inlets kan dat wel, waarbij die meer mogelijkheden biedt voor de undercut. Door de inlet verticaal en dicht bij het chassis te houden, kan de diepte en de breedte van de undercut onder de sidepods worden vergroot.

Red Bull Racing RB19 sidepods inlet comparison Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 sidepods detail Foto: Giorgio Piola

Het brengt ons meteen een belangrijk punt: Red Bull kopieert hiermee niet het zeropod-concept van Mercedes. Enkel de inlets doen aan die filosofie en dus aan de Mercedes van begin vorig jaar denken. Voor de rest heeft Red Bull de sidepods nog altijd vele malen breder gehouden en ook gebaseerd op het sterk aflopende downwash-concept. Mochten de inlets daadwerkelijk verticaal zijn in Bahrein, dan zien Newey en Waché dat vooral als een manier om hun eigen filosofie te optimaliseren. In dat geval werkt de verticale plaatsing samen met de luchtstroom vanaf de voorwielophanging om de koeling te verbeteren, terwijl het ook de undercut en daarmee de aerodynamica richting de achterkant beïnvloedt. Geen zeropod dus, maar vooral aspecten zoals de inlets gebruiken om het eigen downwash-concept door te ontwikkelen.

Wat betreft de inlets is het wachten op Bahrein om het exacte idee te ontrafelen. Dat komt ook doordat Ferrari een vergelijkbare verticale inlaat had, maar die een S-duct vormde en niet zozeer als voornaamste inlet voor de sidepod fungeerde. In dat opzicht valt te bezien welke richting Red Bull heeft gekozen.

Red Bull Racing RB20 Foto: Red Bull Content Pool

Verder vallen natuurlijk de zogenaamde ‘gulleys’ op die onder de engine cover doorlopen en die door sommige teams ook wel ‘bazooka’s’ worden genoemd. Bij Red Bull lopen deze nu bijzonder ver door naar achteren, hetgeen Mercedes eveneens met de W14 had. Het is op het eerste oog een tweede manier waarop het technisch team van Red Bull inspiratie van andere formaties gebruikt om het eigen concept te optimaliseren. Op de onderstaande foto is vanuit een andere hoek dan het zijaanzicht goed te zien hoe zo'n gulley een diepe uitsnede creëert aan de onderkant van de engine cover.

Tot slot zijn er zowel voor als achter nog enkele kleinere veranderingen gepresenteerd op het podium. De neus rust nu aan de voorkant op het hoofdelement van de vleugel, waar dat vorig jaar nog primair op het tweede element was. Bij de achtervleugel volgt Red Bull Racing met de RB20 een trend die we breder op de grid zien, vorig jaar in ieder geval bij McLaren en recent ook bij de presentatie van de W15. Teams pogen het bovenste vleugelelement als het ware los te koppelen van de wing endplate, hetgeen Red Bull met de auto die donderdag op het podium staat ook heeft gedaan. Voor al deze dingen valt natuurlijk te bezien of ze er in Bahrein nog net zo uitzien, al is het in ieder geval prettig dat Red Bull dit jaar geen showauto maar juist een technisch interessante creatie op het podium heeft laten zien.

