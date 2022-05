F1-teams in gesprek met FIA na brandstofperikelen in Spanje

Het scheelde in Barcelona maar weinig, of Max Verstappen en Pierre Gasly hadden de race niet vanaf hun oorspronkelijke startpositie kunnen aanvangen. De rijders van Red Bull Racing en AlphaTauri moesten lang in de pits wachten tot hun brandstof de minimale temperatuur had bereikt en konden pas seconden voordat de pitstraat zou sluiten op weg naar de startopstelling. De regel is dat de brandstof maximaal tien graden Celsius kouder mag zijn dan de buitentemperatuur en in Spanje duurde het dus tot het laatste moment voordat de juiste temperatuur werd bereikt bij Verstappen en Gasly.

Teams zijn verplicht om twee uur voor de start van de race al de brandstof in de bolides te doen en dat is ook het moment dat de FIA bepaalt welke temperatuur de brandstof uiteindelijk moet hebben. De aanvankelijke temperatuur van de brandstof ligt vaak lager, omdat de teams weten dat die in de twee uur voorafgaand aan de race opwarmt en verder opwarmt zodra de gebruikelijke procedures gevolgd worden. Twee uur voor aanvang van de race in Spanje gaf het officiële FIA-infosysteem een buitentemperatuur van 34 graden aan, wat betekent dat de brandstof minimaal 24 graden moet zijn. De FIA maakte in Barcelona echter gebruik van een buitentemperatuur van 35 graden, waardoor de brandstof ook één graad warmer moest zijn dan de teams hadden verwacht. Dat verschil betekende dat sommige teams in tijdnood kwamen om de brandstof op temperatuur te krijgen.

Normaal gesproken werken de coureurs op weg naar de startgrid enkele opwarmronden af, waar zij onder meer checken of de balans in orde is en enkele proefstarts uitvoeren. In Spanje moesten Red Bull en AlphaTauri die tijd echter gebruiken om de motor te laten draaien en de brandstof op temperatuur te laten komen. In Miami overkwam Aston Martin hetzelfde. Die renstal slaagde er niet in om de brandstof op tijd op temperatuur te krijgen, waardoor Lance Stroll en Sebastian Vettel daar vanuit de pits moesten vertrekken. Verstappen en Gasly konden in Barcelona wel vanaf hun oorspronkelijke startplek aan de race beginnen.

Officiële temperatuur eerder vaststellen

De teams zijn nu met de FIA in gesprek gegaan over het moment waarop de officiële temperatuur wordt vastgesteld. Dat valt nu dus samen met het moment dat de teams hun auto’s moeten aftanken voor de race, maar idealiter zien de teams dat de officiële temperatuur eerder wordt vastgesteld. Hierdoor krijgen de renstallen meer tijd om berekeningen door te voeren voor het bereiken van de juiste brandstoftemperatuur. De gesprekken zijn momenteel gaande. Mochten er veranderingen tot stand komen, dan moeten die via de gebruikelijke processen worden overeengekomen en goedgekeurd.

Gasly was in Spanje een van de rijders die moest wachten tot hij op pad kon richting de grid. Even vreesde hij eenzelfde scenario als bij Aston Martin in Miami. “Op een gegeven moment zag ik de klok en vond ik het wel een mooi moment om te gaan. Uiteindelijk hebben we het met 20 seconden marge gehaald. Het punt is dat we voor de race aan het lachen waren om het brandstofverhaal dat in Miami gebeurde bij Aston Martin, maar daarna belandden we in dezelfde situatie”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ik ben blij dat we alles op hebben kunnen lossen. Het is een klein dingetje zonder impact, maar het is iets wat we kunnen voorkomen en waardoor het voor iedereen makkelijker is. We zouden twee ronden rijden richting de grid hebben om de balans te controleren en een proefstart te maken. Beide dingen hebben we uiteindelijk niet kunnen doen. Het verandert niets aan de race. Ik had een geweldige start, maar de balans was niet al te best. Dat lag echter niet aan dit verhaal. Er zijn gewoon veel dingen die verbeterd kunnen worden.”