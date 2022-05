Uitgelegd: Waarom Ferrari twijfelde, maar Verstappen goed zat met brandstof

De auto's van Red Bull Racing en AlphaTauri waren afgelopen zondag als laatste op de grid in Barcelona. Een blik bij de pitbox leerde dat er bij de wagen van Max Verstappen nog naar de achtervleugel werd gekeken, al bleek dat niet de voornaamste reden van het wachten. Ook Mattia Binotto kwam poolshoogte nemen en ving op dat het binnenstaan van Verstappen en Pierre Gasly vooral te maken zou hebben met de brandstoftemperatuur

De FIA-regels schrijven voor dat de brandstoftemperatuur maximaal tien graden Celsius koeler mag zijn dan de buitentemperatuur. Het staat uitvoerig beschreven in artikel 6 van het technisch reglement: "Geen enkele brandstof die voor onmiddellijk gebruik in de auto zit, mag meer dan tien graden lager koeler zijn dan de buitentemperatuur. De buitentemperatuur wordt bepaald door een weerdienst die is aangesteld door de FIA. De temperatuur wordt één uur voor een training en twee uur voor de race vastgesteld", zo valt in de FIA-documenten te lezen. "De brandstoftemperatuur in een auto moet worden gemeten met een door de FIA goedgekeurde en verzegelde sensor."

Voor de eerste vijf weekenden van het seizoen is er één lijn getrokken en is de brandstoftemperatuur vastgesteld op 18 graden. De FIA ging derhalve uit van een buitentemperatuur van 28 graden Celsius in Bahrein, Jeddah, Melbourne, Imola en Miami. Het is precies wat ervoor heeft gezorgd dat beide Aston Martins in de Amerikaanse stad niet op de grid stonden. De brandstof was nog te koud toen de pitstraat dichtging, waardoor Lance Stroll en Sebastian Vettel hun startplek moesten opgeven.

Voor Barcelona greep de FIA terug naar de regel zoals die in het reglement staat en dus werd de buitentemperatuur leidend. Op het moment van vaststellen was die in Spanje 35 graden, waardoor de brandstof niet koeler dan 25 graden mocht zijn. Teams moeten hun brandstof altijd twee uur voor de start in de auto doen en op dat moment aan de FIA doorgeven hoeveel er aan boord zit. Doordat de brandstof daarna in de auto blijft, warmt die gaandeweg op en dat proces wordt versneld als de motor draait in de garage.

FIA verduidelijkt: Mag brandstof voor vertrek uit pits koeler zijn?

De regel zoals die hierboven staat, heeft vraagtekens opgeroepen. Want wat betekent 'onmiddellijk gebruik in de auto?' Betekent het dat de brandstof pas bij het verlaten van de garage aan de voorgeschreven temperatuur moet voldoen of als die in de auto gaat? Uit een verduidelijking die de FIA recent naar teams heeft gestuurd, blijkt dat eerste aan de orde. De brandstof hoeft pas de voorgeschreven temperatuur te bereiken als de auto de garage verlaat. Eerder mag, wel maar is niet verplicht. Het betekent dat de brandstof in Barcelona pas 25 graden hoefde te zijn om het moment dat auto's de pitbox verlieten. Daarvoor mocht de brandstof koeler zijn dan voorgeschreven.

Teams willen de brandstof vaak zo koel mogelijk hebben, zowel voor de betrouwbaarheid als ook voor (iets) betere motorprestaties. Juist daardoor hebben Red Bull en AlphaTauri koelere brandstof in de auto gedaan twee uur voor de start, waarna die moest opwarmen tot 25 graden vlak voordat de auto's op weg naar de grid gingen. Als de brandstof met 25 graden in de auto was gedaan, was die logischerwijs veel warmer geweest op het moment dat de auto's uit de pitstraat waren gereden.

De pitstraat opende in Barcelona om 14.20 uur en uit informatie blijkt dat Verstappen en Gasly toen nog nabij de grens zaten - oftewel dat de brandstof aan nog aan de koude kant was. Daardoor werden de gebruikelijke twee à drie ronden op weg naar de grid opgegeven. Het heeft ongeveer tien minuten opgeleverd, waarin de brandstof verder kon opwarmen in de auto - des te meer doordat de motor al draaide. Waar Aston Martin de brandstof in Miami niet op tijd op temperatuur kreeg, is dit Red Bull en AlphaTauri wel gelukt. Verstappen en Gasly gingen als laatste coureurs op weg naar de grid, allebei met brandstof in de auto die aan het reglement voldeed.

Het betekent dat er weinig twijfel over de legaliteit en dus over de race-uitslag kan bestaan. Met de sensoren kan de FIA de temperatuur immers monitoren en die temperatuur was bij het verlaten van de pitbox in orde. Als dat niet het geval was geweest, dan was de zaak meteen doorverwezen naar de stewards. Het is met andere woorden een slimmigheidje geweest waardoor Verstappen weliswaar laat op de grid was, maar wel iets koudere brandstof had dan bijvoorbeeld Ferrari.

Waarom had Ferrari twijfels over brandstoftemperatuur Verstappen?

Maar als het binnen de regels valt, waarom heeft de Scuderia dan toch de bedenkingen laten doorsijpelen na afloop? Het komt simpel gezegd doordat Mattia Binotto in de veronderstelling was dat de brandstof at all times aan de temperatuurvoorschriften van de FIA moest voldoen, dus ook toen die twee uur voor de race in de auto ging. "Volgens mij gaat het om de hele duur van het evenement, niet alleen wanneer een auto de pitstraat uitrijdt", was Binotto ten onrechte van mening.

"Een fire-up om de brandstof op te warmen zou volgens mij niet genoeg zijn, omdat de brandstof op ieder moment niet koeler mag zijn dan tien graden onder de buitentemperatuur. Maar ik vertrouw erop dat de FIA alles gecheckt heeft en dat ze tevreden zijn. Misschien is dit niet helemaal de juiste uitleg", besloot de Ferrari-teambaas. Dat laatste blijkt het geval, omdat het zoals gezegd niet om het volledige evenement gaat, maar puur het moment waarop de auto naar buiten rijdt. De brandstof van Verstappen was toen wél minimaal 25 graden, waardoor de regerend wereldkampioen mocht deelnemen en als winnaar van een gedenkwaardige Spaanse GP in de boeken blijft staan.

