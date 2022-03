F1-teams bespreken regelwijziging om ‘mirror war’ te vermijden

Mercedes introduceerde tijdens de wintertest in Bahrein een indrukwekkend upgradepakket voor de W13. Buiten de sidepods, of het gebrek daaraan, viel ook de bevestiging van de spiegel op. Het merk met de ster heeft de grenzen opgezocht om aerodynamisch voordeel te behalen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto liet al weten dat het ontwerp voldoet aan de regels, maar dat het risico bestaat dat andere formaties met nog innovatievere ‘ruimteschip’-ontwerpen zullen komen.

De Formula 1 Technical Advisory Committee (TAC) komt dinsdag bijeen. De verwachting is dat het onderwerp daar besproken zal worden. Red Bull-teambaas Christian Horner: “Je wilt zeker geen ‘mirror war’. De afgelopen tien jaar is er tijdens deze vergaderingen al ontzettend vaak gesproken over de functie van de spiegels en of ze vleugels worden of niet. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. In het TAC-overleg zal het besproken en opgelost worden.”

FIA formulewagens-baas Nikolas Tombazis erkent dat er in de interpretatie van de regels nog wat ruimte ligt voor creatieve concepten zoals Mercedes heeft bedacht. Volgens de theorie worden spiegels niet geclassificeerd als bodywork. Artikel 3.2.2 van het technisch reglement schrijft voor dat “de aerodynamische invloed het gevolg moet zijn van de hoofdfunctie. Elk ontwerp dat erop gericht is om de aerodynamische impact te maximaliseren is verboden”. De regels bieden echter wel ruimte om bepaalde delen van het bodywork aan te wijzen als ‘spiegelbevestiging’, waardoor die elementen op een andere wijze beoordeeld worden. Dat is ook precies waarop Mercedes slim heeft ingespeeld.

Het is niet aannemelijk dat het TAC het ontwerp van Mercedes wil laten verbieden. Wel zullen de regels voor 2023 anders verwoord worden om te voorkomen dat de concepten nog extremer worden. Tombazis: “We beoordelen de regels altijd voor de volgende jaren. We bekijken of alles duidelijk is en welke nieuwe regels dingen bevatten die niet goed genoeg omschreven zijn. Het discrepantieniveau is vrij laag. Er zijn wat dingen die we met de teams bespreken.”