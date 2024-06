Voor het eerst sinds 2019 vindt de openingsrace van het F1-seizoen volgend jaar plaats in Australië, een breuk met de trend van de laatste jaren (sinds 2021) waarin Bahrein steevast het bal mocht openen. Om die reden werd het Bahrain International Circuit de afgelopen seizoenen ook gebruikt als locatie voor de wintertest, maar het is nog niet duidelijk of dat dit jaar ook zo zal zijn, meldt Auto, Motor und Sport.

Volgens de Duitse autosportwebsite is er al wel een beslissing genomen over de precieze data van de driedaagse test. Die moet plaatsvinden van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 februari, twee weken voor de start van het seizoen in Melbourne. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt over welk circuit de test mag organiseren: Het Bahrain International Circuit of het Circuit de Barcelona-Catalunya maken beide aanspraak op de wintertests. Het belangrijkste argument voor Bahrein als wintertestcircuit is het stabiele en vriendelijkere weer. Barcelona is dan weer interessanter omdat het minder moeite kost om (vervangende) onderdelen en personeel in te vliegen en omdat de baan een relevantere lay-out heeft. Volgens Auto Motor und Sport geven momenteel echter alleen Red Bull, RB F1 en Sauber de voorkeur aan de testlocatie in Spanje.

De wintertest is de afgelopen jaren, mede met het oog op kostenbesparing, drastisch ingekort naar momenteel drie dagen. Ook volgend jaar mogen de teams en coureurs slechts drie dagen testen. Auto Motor und Sport meldt dat in 2026 vanwege het nieuwe Formule 1-reglement het aantal testdagen wordt verdubbeld naar zes, verdeeld over twee testweken, die op verschillende locaties kunnen plaatsvinden. Hetzelfde gebeurde in 2022 bij de introductie van de nieuwe ground effect-auto's. Ook toen kregen de teams zes dagen de tijd, gelijk verdeeld over Barcelona en Bahrein.

De voorlopige Formule 1-kalender van 2025 bestaat uit 24 Grands Prix. De openingsronde vindt plaats van 13 tot en met 16 maart in Melbourne, het seizoen wordt van 4 tot en met 7 december afgerond in Abu Dhabi.