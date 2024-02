In Bahrein begint de Formule 1 aan het langste seizoen uit diens historie. Als er dit jaar geen Grands Prix uitvallen, dan staan er voor de coureurs 24 krachtmetingen op de kalender. Het is een behoorlijke uitdaging voor teams, waardoor formaties voor bepaalde personeelsleden moeten nadenken over een roulatieschema. Met coureurs gaat rouleren logischerwijs niet als ze voor een positie in het wereldkampioenschap strijden, waardoor ook zij klagen over de steeds verder uitdijende planning.

Verstappen: Kalender werkt eerder met F1 stoppen in de hand

Max Verstappen heeft al eerder aangegeven dat hij de hoeveelheid races in de Formule 1 veel te groot vindt en steekt zijn mening in Bahrein ook bepaald niet onder stoelen of banken. "Voor mijn gevoel zitten we met het aantal races nu al ver over de limiet. Ik ben natuurlijk nog steeds jong, maar weet al dat ik dit niet nog tien jaar ga doen met 24 races per seizoen. Het gaat om kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ik heb het eerder gezegd, maar dit is op termijn niet houdbaar", aldus Verstappen tijdens de persconferentie voorafgaand aan het eerste raceweekend van dit jaar.

"Ik houd enorm van racen en ik doe het ook veel, ook buiten de Formule 1 om, maar op een gegeven moment ga je ook kijken naar je levenskwaliteit en hoeveel je van huis bent. Ik houd van deze sport, maar op een gegeven moment wil ik meer thuis zijn en me focussen op andere projecten. Het is gekkenwerk hoeveel je ervoor moet doen. Ik houd van F1 en nu is het geen enkel probleem, maar over enkele jaren kan dat heel anders zijn." De wereldkampioen voegt toe dat de Formule 1 op deze manier coureurs eerder wegjaagt van de sport dan gewenst. "We moeten daar wel serieus naar kijken. Als je al moet praten over het rouleren van coureurs, dan is het echt gekkenwerk. Dit is in ieder geval hoe ik en meerdere coureurs erover denken. Natuurlijk is het aan de Formule 1 om te beslissen wat zij met hun sport willen, maar als coureurs hun carrières hierdoor inkorten, dan is dat erg jammer. Hopelijk kunnen we daar voor de toekomst naar kijken."

Hamilton wijst naar duurzaamheid, Sainz naar Champions League

Andere coureurs zijn een vergelijkbare mening toegedaan, waarop Fernando Alonso met een glimlach inhaakt: "Als zelfs de wereldkampioen het seizoen al te lang vindt, dan moet je eens nagaan hoe dat voor de rest van de grid is! Wij gaan in de tweede helft van het seizoen eigenlijk voor niks naar sommige races, aangezien er toch geen hoofdprijs meer is om voor te vechten. We zitten nu echt ver over de limiet", vindt ook de Spanjaard. "Toen ik begon hadden we zestien races. Daarna werden het er achttien. Toen Liberty kwam gingen we naar twintig en zeiden ze 'dit is absoluut de grens'. Nu zitten we al op 24 races per seizoen, het is absoluut niet houdbaar." Ook Lewis Hamilton deelt de mening, waarbij de Brit ook naar duurzaamheid wijst. "We moeten goed nadenken over kwaliteit versus kwantiteit en ook over de impact die wij als sport op deze wereld hebben. Des te meer races we doen, dan des te meer dit hele circus moet rondreizen. Duurzaamheid moet een cruciale rol spelen in de beslissingen die ze nemen."

Waar Hamilton over de balans tussen kwaliteit en kwantiteit spreekt, is dat ook een kernvraagstuk voor Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard trekt de vergelijking met voetbal. "We zitten nu al op de limiet van het aantal races dat we aankunnen als monteurs, coureurs, F1-personeel, journalisten en iedereen die thuis nog eens de familie wil zien. Als ik naar voetbal kijk, dan houd ik van de Champions League omdat het niet zo vaak is. Het niveau van een Champions League-wedstrijd is echt een hoogtepunt, een moment dat mensen verbindt en waarvoor iedereen de televisie aanzet. Formule 1 loopt het risico dat de sport te gewoon wordt, doordat we bijna ieder weekend een race hebben. Daardoor verlies je een beetje dat iedereen de televisie aan wil zetten voor een race. De Formule 1 moet exclusief blijven. Het moet een sport zijn waar iedereen naar uitkijkt en zoals met een nationale voetbalcompetitie dat je de TV aanzet en er iedere keer een race is."

