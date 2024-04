Overzicht: Dit is de volledige F1-kalender voor het seizoen 2025

De FIA en Formula One Management hebben de F1-kalender voor het seizoen 2025 gepresenteerd. Net als in 2024 staan er liefst 24 races op het programma. In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de nieuwe kalender.

F1-kalender 2025:

Datum Race Locatie 16 maart Grand Prix van Australië Melbourne 23 maart Grand Prix van China Shanghai 6 april Grand Prix van Japan Suzuka 13 april Grand Prix van Bahrein Sakhir 20 april Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah 4 mei Grand Prix van Miami Miami 18 mei Grand Prix van Emilia-Romagna Imola 25 mei Grand Prix van Monaco Monte Carlo 1 juni Grand Prix van Spanje Barcelona 15 juni Grand Prix van Canada Montreal 29 juni Grand Prix van Oostenrijk Spielberg 6 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 27 juli Grand Prix van België Spa-Francorchamps 3 augustus Grand Prix van Hongarije Hungaroring 31 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 7 september Grand Prix van Italië Monza 21 september Grand Prix van Azerbeidzjan Baku 5 oktober Grand Prix van Singapore Marina Bay 19 oktober Grand Prix van Amerika Austin 26 oktober Grand Prix van Mexico Mexico-Stad 9 november Grand Prix van Brazilië Interlagos 22 november Grand Prix van Las Vegas Las Vegas 30 november Grand Prix van Qatar Losail 7 december Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina

Wanneer begint het F1-seizoen 2025?

De eerste race van het Formule 1-seizoen 2025 vindt plaats op zondag 16 maart. Het seizoen trapt af met de Grand Prix van Australië in Melbourne. Voor het eerst sinds 2020 staat Albert Park weer als seizoensopener gepland. Destijds werd de race last-minute afgelast vanwege de coronapandemie. Het seizoen eindigt op 7 december met de Grand Prix van Abu Dhabi.

Wanneer is de Dutch Grand Prix in 2025?

De Formule 1 reist in 2025 opnieuw af naar Zandvoort. De Grand Prix van Nederland staat gepland voor zondag 31 augustus. Net als in 2024 is het de eerste race na de welverdiende zomerstop.

De Grand Prix van Oostenrijk, jaarlijks bezocht door vele tienduizenden Nederlanders en daarmee het tweede oranjefeest op de F1-kalender, wordt verreden op zondag 29 juni. Een kleine maand later, op 27 juli, vindt de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps plaats.

Hoeveel F1-races in 2025?

Het Formule 1-seizoen 2025 is weer bomvol. Net als in 2024 staan er liefst 24 races op het programma. Dit is een evenaring van het recordaantal. Het seizoen start op zondag 16 maart in Australië en eindigt op zondag 7 december in Abu Dhabi.

Zijn er nieuwe races in 2025?

In 2025 staan er geen nieuwe races op het programma. Er zijn ook geen races verdwenen ten opzichte van het vorige seizoen. In totaal staan er 24 races op de kalender.

Waar vindt de F1-wintertest plaats in 2025?

Het is nog niet bekendgemaakt waar de Formule 1-wintertest verreden wordt. De afgelopen jaren was dat in Bahrein, waar enkele dagen later de seizoensopener plaatsvond. Aangezien het seizoen in 2025 start in Melbourne, en de wintertest daar niet kan plaatsvinden, is het mogelijk dat de locatie verandert. Een terugkeer naar Barcelona is niet uitgesloten.