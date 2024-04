Het Formule 1-seizoen 2025 begint op 16 maart. De seizoensouverture vindt plaats in Melbourne, nadat de opening de afgelopen jaren in Bahrein werd verreden. In 2020 was F1 voor het laatst in Australië voor de eerste race van het jaar, al werd die Grand Prix - en het vervolg van het seizoen - op het laatste moment afgelast vanwege de coronacrisis. Een week na de race in Melbourne vindt de Grand Prix van China al plaats. Vervolgens reist men door naar Japan. De races in Bahrein en Saudi-Arabië, dit jaar nog de eerste twee evenementen van het seizoen, zijn opgeschoven en vormen nu de vierde en vijfde ronde. De twee races in het Midden-Oosten vormen samen met Japan ook meteen de eerste triple-header van 2025.

Via Miami reist het circus door naar Europa, waar op 18 mei in Imola gereden wordt. Dat is tevens het begin van het tweede drieluik, in combinatie met Monaco en Spanje. De Dutch Grand Prix staat komend jaar op 31 augustus gepland en is daarmee opnieuw de start van de tweede seizoenshelft. De eerste fase van het jaar wordt afgesloten in Hongarije. De Grand Prix op de Hungaroring is van positie gewisseld met Spa-Francorchamps. Het seizoen sluit af met een drieluik in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. De seizoensfinale staat voor 7 december gepland.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali laat weten: “2025 wordt een bijzonder jaar, want we vieren het 75e jubileum van het FIA Formula One World Championship. We bezoeken opnieuw 24 geweldige locaties over de gehele wereld, waar miljoenen fans van kunnen genieten.” FIA-president Mohammed Ben Sulayem voegt toe: “De kalender voor 2025 is het bewijs van onze gezamenlijke missie om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen door de regionalisatie van evenementen. We focussen ons op de stabiliteit van de Formule 1, maar we hebben ook verplichtingen naar het milieu en de gezondheid van het reizende personeel. Formula One Management heeft een kalender geproduceerd die een mooie mix vormt van traditionele circuits en moderne locaties.”

In tegenstelling tot 2024 vindt enkel de Grand Prix van Las Vegas op zaterdag plaats. Vanwege de Ramadan werden dit jaar de races in Bahrein en Saudi-Arabië op zaterdag verreden. Die keren in 2025 terug naar de gebruikelijke zondag. Opvallend is ook dat er na de Grand Prix van Groot-Brittannië een lange pauze volgt tot aan de Grand Prix van België. Kort daarna - na de Grand Prix van Hongarije, begint de gebruikelijke zomerstop.

F1-kalender 2025