F1-teambazen reageren op 'taakstraf' Max Verstappen

Direct na de eerste Formule 1-training in Singapore kwam het bericht door dat Max Verstappen vanwege grof taalgebruik in de persconferentie zich moest melden bij de wedstrijdleiding. Krap een half uur later was de uitspraak er al: Verstappen moet een 'werk uitvoeren in het algemeen belang' van de FIA. In de persconferentie van de teambazen - waarin niet gevloekt werd - laten Williams-topman James Vowles en Ferrari-teambaas Frederic Vasseur weten wat zij van deze straf vinden.

Vowles is van mening dat het moment waarop Verstappen vloekte niet passend was. "Wanneer je op weg bent en je komt op het punt waarvan je denkt dat iemand je leven in gevaar brengt, want dat gebeurt in dit soort [vloek]momenten vaak, dan zullen wij allemaal emotioneel reageren", aldus de Britse topman. "Ik begrijp dat we een wereldwijde sport zijn en dat er elementen zijn die we onder controle moeten houden en ik denk dat er af en toe taal is gebruikt tijdens langzame outlaps of in de pits dat voorkomen had moeten worden. Maar we moeten niet vergeten dat we naar de meest unieke atleten kijken die hun leven op het spel zetten, net als gladiatoren. Dat kan een emotionele reactie oproepen. Er stroomt dan adrenaline door het lichaam, dan kun je zoiets niet veranderen.

Vowles heeft op vrijdag al zelf een vloekende coureur gehad, waar hij niet blij mee was. "Franco [Colapinto] vloekte vandaag [in de eerste training] als ik eerlijk ben ook. Daar gaan we het later vandaag nog wel even over hebben", aldus de Williams-baas. "Dat kwam omdat hij iets was vergeten en dat [taalgebruik] had netter gekund. We moeten niet vergeten dat we in het heetst van de strijd veel van de coureurs vragen."

Vasseur: Belangrijk verschil met voetbal

Ook Ferrari-teambaas Vasseur was aanwezig en vertelde hoe hij hier naar kijkt. Hij roept vooral op om het taalgebruik op de boordradio's niet af te straffen. "Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen het taalgebruik in de race [en ergens anders]", legt de Fransman uit. "Wij zijn namelijk een van de enige sporten [met reacties tijdens de race]. Voetballers of anderen hebben geen microfoon om. We moeten niet vergeten dat ze met 350 kilometer per uur rijden, ik denk niet dat het taalgebruik dan het eerste is waar we ons zorgen over moeten maken. Over al het andere kunnen we het hebben, maar dat ga ik hier niet doen, maar volgens mij was dit [de straf van Verstappen] iets te streng."