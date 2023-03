F1-stats: Een coureur moet de openingsrace niet willen winnen

Formule 1-coureurs hebben bij het sluiten van het vizier maar een doel voor ogen: de race winnen. Het is echter de vraag of je de seizoensopener op je naam wil schrijven. De laatste tien jaar is statistisch gezien gebleken dat het zegevieren in de eerste race niet per se de titel oplevert. De laatste die dat voor elkaar keer was Nico Rosberg. Hij kwam in 2016 als eerste over de streep in Australië en haalde na een knotsgekke seizoensfinale in Abu Dhabi zijn eerste titel binnen. Door alle druk besloot de Duitser ook meteen zijn F1-carrière af te sluiten. Lewis Hamilton won in 2015 in Australië en pakte uiteindelijk ook de titel.

Max Verstappen heeft in ieder geval nog nooit de eerste race van het seizoen gewonnen. Afgelopen jaar knokte de regerend wereldkampioen rondenlang met Charles Leclerc. De Monegask trok in Sakhir aan het langste eind, terwijl Verstappen met pech uitviel. Desondanks veroverde de Red Bull-coureur wel de titel, iets wat hem een jaar eerder ook lukte. In totaal hebben vanaf 2013 dus twee van de acht F1-coureurs zowel de openingsrace als het kampioenschap gewonnen. Op basis van die cijfers is de kans dus slechts 20 procent dat je als eerste winnaar van het jaar ook de titel pakt.

De twintig F1-coureurs zullen daar zondag echter weinig rekening mee houden. Zij gaan er alles aan doen om na 57 ronden racen als eerste over de streep te komen. Of de winnaar in Bahrein, ook na 23 Grands Prix de kampioenschapsbeker mag gaan ophalen, weten we pas na Abu Dhabi.

Formule 1-seizoen Winnaar eerste Grand Prix Wereldkampioen 2013 Kimi Raikkonen Sebastian Vettel 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg 2017 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2018 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2020 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2021 Lewis Hamilton Max Verstappen 2022 Charles Leclerc Max Verstappen

