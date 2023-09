F1 Singapore 2015: Max Verstappen laat bekende 'NO!' horen

Voordat de Singapore Grand Prix van 2015 goed en wel op weg was, leek Max Verstappen met zijn Toro Rosso kansloos voor de punten. De STR11 sloeg op de startgrid op de achtste startplek af en de destijds 17-jarige Nederlander moest terug de pitlane in geduwd worden. Met een ronde achterstand kon hij toch aan zijn race beginnen, maar hoge verwachtingen waren er niet meer.

Dat was buiten het doorzettingsvermogen en de stuurmanskunsten van Verstappen gerekend. Vanaf het moment dat de Limburger de baan op gestuurd werd, reed hij met het mes tussen de tanden over het Marina Bay-circuit. Geholpen door de vele incidenten - waaronder een opvallend moment dat een bezoeker van de race op de baan liep - en de daaropvolgende safety car-periodes klom de jonge coureur gestaag in de ranglijst omhoog. De Toro Rosso-rijder had een moordend tempo te pakken en was in ronde 45 zelfs de snelste van het hele veld. Tegen die tijd was het de Nederlander al lang en breed gelukt om de top-tien binnen te komen en naderde Romain Grosjean zijn Lotus voor P8. De Fransman werd eenvoudig opzij gezet, iets wat ook teamgenoot Carlos Sainz lukte. De Spanjaard was de ronden daarna ook een stuk sneller, waardoor Toro Rosso zich genoodzaakt voelde om Verstappen op te dragen om zijn teammaat voorbij te laten.

Het moment waar nog lang over nagesproken werd, volgde: Verstappen weigerde en riep keihard 'NO!' over de boordradio. Dat werd in eerste instantie negatief ontvangen door zijn werkgever, maar na de race moest teambaas Franz Tost erkennen dat de Nederlander terecht weigerde. "Het team wilde dat ze van positie zouden wisselen, want we dachten dat Carlos op nieuwere banden sneller zou zijn. Dat was niet het geval, want hij kon niet dichter bij komen. Hij was te ver weg, dus Max zei nee en daar had hij alle recht toe", verklaarde de Oostenrijker na afloop van de race.

De winst in de race ging naar Sebastian Vettel in zijn Ferrari, voor Red Bull's Daniel Ricciardo. Toch is het niet zo dat we ons dat blijven herinneren van deze race, want we zagen de eerste glimp van de uitgesproken Verstappen die we nu kennen.