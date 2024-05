Kevin Magnussen incasseerde dit seizoen in zowel Saudi-Arabië als Miami meerdere tijdstraffen wegens te agressief rijden. De Deen weerde zich een aantal keer kranig om zijn Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg te beschermen. Naast tijdstraffen kreeg Magnussen ook strafpunten op zijn licentie bijgeschreven, waardoor hem inmiddels een schorsing boven het hoofd hangt: hij heeft nu tien strafpunten, bij twaalf stuks volgt een race schorsing.

Magnussen werd na de Grand Prix van Miami ook onderzocht wegens mogelijk onsportief rijgedrag, maar werd hiervan vrijgesproken. Wel deden de stewards de suggestie om de regels te wijzigen, zodat er in het geval van recidive zwaardere straffen gegeven kunnen worden. “In de toekomst zullen de stewards moeten overwegen of, in passende situaties en vooral in het geval van herhaalde overtredingen, de straf voor elke overtreding moet worden verhoogd om scenario’s zoals die we vandaag hebben gezien te ontmoedigen. Dit is iets dat we expliciet zullen aankaarten bij de FIA”, klonk het.

Motorsport.com heeft vernomen dat, naar aanleiding van de suggestie van de stewards, het onderwerp dit weekend is besproken tijdens een vergadering voor teambazen op Imola. Daar was men het erover eens dat ernaar moet worden gekeken, maar dat er niet overhaast gehandeld moet worden. Daarom wordt de zaak op de agenda gezet voor de volgende bijeenkomst van het F1 Sporting Advisory Committee, dat over dergelijke reglementswijzigingen gaat.

In de tussentijd zouden de stewards zijn aangemoedigd om in dergelijke situaties ook eens te kijken naar het uitdelen van een drive through-penalty, in plaats van de standaard tijdstraf van tien seconden. Magnussen deed eerder dit weekend in Emilia-Romagna het voorstel dat de wedstrijdleiding het aan de coureurs vertelt dat zij hun positie terug moeten geven, als zij deze op onreglementaire wijze hebben gewonnen. Daar zien de FIA en F1, naar verluidt, echter niets in.