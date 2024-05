Sinds de introductie van strafpunten in de Formule 1 in 2014 is nog geen enkele coureur geschorst wegens het verzamelen van twaalf strafpunten. Na de GP van Miami staat Kevin Magnussen echter op tien strafpunten, waarvan hij er vijf opliep in Miami. Drie van de verzamelde strafpunten in Florida kreeg hij tijdens de sprintrace voor het meermaals verlaten van de baan in het gevecht met Lewis Hamilton. Dat hij door deze strafpunten nu dicht bij een schorsing is, vindt hij wrang.

"Het feit dat ik risico loop op een schorsing door buiten wat witte lijnen op een stuk asfalt te rijden... Ik weet niet of dat juist is. Het zijn echter de regels en dat accepteer ik, maar ik denk wel dat er op dit vlak ruimte voor verbetering is", vertelt Magnussen in de aanloop naar de GP van Emilia-Romagna. Hij stelt dat het systeem niet alleen verbeterd kan worden wat betreft de strafpunten zelf. "Er zijn tegenwoordig ook meer races dan toen dit geïntroduceerd werd, waardoor je geschorst kan worden voor een heel klein vergrijp. Zo denk ik erover."

Kevin Magnussen maakte zich met zijn verdedigende werk niet populair in Miami. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

De FIA is zelf ook niet blij met de straffen voor het verlaten van de baan en kijkt zelfs naar de introductie van drive-through penalty's voor herhaaldelijke vergrijpen. Magnussen oppert echter een andere oplossing. "Het beste zou zijn als de FIA ons vertelt om posities terug te geven en dat er stevige gevolgen zijn als je dat niet doet. Heel stevige gevolgen, zodat je zeker weet dat het gedaan wordt", stelt de Deen, die een drive-through een te zware straf vindt, na een vraag van Motorsport.com. "Je moet ook wat ruimte laten om over de limiet te gaan en daarvan terug te komen. Als ze nu zien dat het een oneerlijk voordeel oplevert, krijg je een drive-through en dat is niet goed."

Richtlijnen gaan in tegen natuurlijke racedynamiek

Eerder dit jaar heeft de FIA uitgebreidere richtlijnen uitgebracht met betrekking tot hoe de stewards over race-incidenten oordelen. Bovendien is toen besloten om de straf voor voordeel behalen door buiten de baan te gaan te verhogen van vijf naar tien seconden. Met zijn ervaring in IndyCar en IMSA in 2021 stelt Magnussen dat deze zaken ingaan tegen wat coureurs op jonge leeftijd al leren. "Ik heb in IndyCar geracet en ik hou van de manier waarop ze daar racen. De regels zijn heel duidelijk en heel simpel, maar de races zijn geweldig. Dat moet onder de twintig beste coureurs ter wereld in F1 ook zo zijn", zegt hij.

"F1-coureurs zijn snel, maar kunnen ook heel goed racen. Ik vind dat je dat moet laten zien, het moet er onderdeel van zijn. We zijn uit de karts gekomen en hebben daar geleerd om met elkaar te racen. Persoonlijk vind ik dat de richtlijnen van dit jaar deels ingaan tegen de natuurlijke racedynamiek die we als jonge kinderen hebben geleerd", aldus Magnussen, die erkent dat dit niet de reden is dat hij in de sprintrace in Miami strafpunten heeft opgelopen. "Dat kan denk ik opgelost worden door te zeggen dat we posities terug moeten geven en een zware straf op te leggen als je dat niet doet."