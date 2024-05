Zo wil FIA acties Magnussen in F1-sprint Miami onmogelijk maken

Formule 1-coureurs kunnen door de stewards bestraft worden als ze een bocht van een circuit met opzet afsnijden om zo hun positie te behouden. Om deze reden kreeg Kevin Magnussen drie keer tien seconden tijdstraf in de sprintrace voor de Grand Prix van Miami. De Deen kreeg vanuit andere teams veel kritiek op zijn werkwijze, maar ook over de straffen is men niet tevreden. De tijdstraf voor zo'n vergrijp is al verhoogd van vijf tot tien seconden, maar dat weerhoudt coureurs er dus niet van om op deze manier te verdedigen en hun plek op de baan te behouden. De stewards in Miami merkten dat ook op en gaven al aan dat er mogelijk zwaardere sancties opgelegd moeten worden.

De FIA lijkt bereid om in te grijpen, want Motorsport.com heeft vernomen dat men kijkt naar drive-through penalty's als straf voor coureurs die meermaals de baan afsnijden en daar voordeel uit halen. Op die manier wordt het probleem meteen opgelost, omdat de betreffende coureur binnen twee ronden verplicht eenmaal door de pitstraat moet rijden en zo posities verliest. De kwestie wordt dit weekend bij de Grand Prix van Emilia-Romagna besproken door de teams, stewards en de FIA. Dat gebeurt tijdens de briefing van de teammanagers, die op vrijdag plaatsvindt.

Het zwaarder bestraffen van dergelijke incidenten is iets wat RB F1-teambaas Laurent Mekies toejuicht. "De auto's achter je strategisch vertragen om je teamgenoot of jezelf te helpen is één ding, maar de baan afsnijden en een positie winnen om daarna mensen op te houden is een ander verhaal", zegt Mekies in een exclusief interview met Motorsport.com. "De sport moet een manier vinden om te voorkomen dat dit gebeurt. De oplossing is niet moeilijk, die heet een drive-through. De reglementen geven de stewards alle vrijheid om de situatie te beoordelen en deze straf uit te delen."

Magnussen maakte zich in Miami niet populair bij de concurrentie door tijdens de sprintrace meermaals van de baan te gaan en daar voordeel uit te halen. Op die manier kon Lewis Hamilton hem niet passeren, terwijl Haas F1-teamgenoot Nico Hülkenberg een gat kon slaan met de achtervolgers. Het leverde Magnussen uiteindelijk drie keer tien seconden tijdstraf op vanwege voordeel behalen bij het verlaten van de baan. Daarnaast kreeg hij ook vijf strafseconden omdat hij de baan zonder goede reden verliet. Mede door deze straffen heeft de Deen nu tien strafpunten verzameld, al hielp hij Hülkenberg in de sprintrace wel aan een puntenfinish.