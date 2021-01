Nieuwe regels voor vloer moet Williams in 2021 helpen

De iconische renstal spartelt al enkele jaren hopeloos achteraan. Toch is er afgelopen seizoen aardig wat progressie geboekt, al resulteerde dat in 2020 niet in een puntenfinish. Met de komst van een nieuwe eigenaar, met een flinke buidel geld, wil Williams de komende jaren weer verder naar voren komen. Te beginnen in 2021.

Hoewel de bolides komend jaar grotendeels ongewijzigd blijven, denkt het team te kunnen profiteren van de veranderingen die aan de vloer doorgevoerd moeten worden. De vloer wordt aangepast om de hoeveelheid downforce die wordt gegenereerd te verminderen. Zo hoopt men de druk op de Pirelli-banden te verlagen. Het gedeelte voor de achterband wordt weggesneden en er is minder ruimte voor openingen en vinnetjes. Daardoor stroomt er minder lucht richting de diffuser, wat resulteert in minder neerwaartse druk. De teams proberen al enige tijd om het verlies aan downforce op andere manieren te compenseren.

Williams ziet echter het positieve in van de wijziging. Volgens de Britten hebben de topteams meer budget - en dus meer mogelijkheden - om de complexe vloeren te ontwikkelen. Door de regels aan te scherpen worden de onderlinge verschillen kleiner. Dat zou inhouden dat Mercedes en Red Bull meer nadelen ondervinden van de aanpassing dan de achterhoedeteams, zo redeneert men in Grove. Williams’ head of vehicle performance Dave Robson heeft dan ook goede hoop: “Het is een grote verandering aan de vloer, met name in het gedeelte kort voor de achterband. Wij nemen aan dat we op dat vlak niet toonaangevend zijn, dus hopelijk is het verlies voor ons wat minder groot dan voor enkele andere teams. Het is traditioneel gezien een zeer lastig gebied om onder de knie te krijgen, met name hoe de vloer reageert op de band zodra deze slijt. Hopelijk heeft dit een behoorlijk groot effect op de teams vooraan het veld, en minder op ons. Daar hopen we op.”

Een aantal teams heeft dit jaar tijdens vrijdagtrainingen al geëxperimenteerd met een nieuwe vloer, om zo een beter beeld te krijgen van de impact van de reglementswijzigingen. De FIA hoopt dat het downforceniveau met tien procent afneemt.