Was F1-race Monza een uitschieter of is Ferrari op de weg terug?

Bijna een hele dag hadden de tifosi op Monza de hoop dat voor het eerst sinds 2019 een Ferrari-coureur de zege op Monza kon pakken. Carlos Sainz mocht vanaf pole vertrekken en Charles Leclerc hoopte van plek drie een wonder te verrichten. Het mocht echter niet zo zijn, want Red Bull Racing verstierde met een een-tweetje - met Max Verstappen voor Sergio Perez- het feestje. Toch is men bij de renstal heel blij met de prestaties, want eigenlijk voor het eerst dit seizoen konden zij het gevecht aan met de Oostenrijkse concurrent. Na de race heersen er in de paddock heel wat vraagtekens over de vorm van Ferrari. De grote vraag is of de prestaties van Ferrari een uitschieter was of dat de Italianen echt weer op de weg terug zijn.

Het is in ieder geval duidelijk dat Ferrari voor hun thuisrace alles uit de kast trok om hoge ogen te gooien. Waar Red Bull naar Monza afreisde met een licht aangepaste achtervleugel, kwam de Scuderia met een totaal andere vleugel op de proppen. Het hoofdonderdeel lag zo goed als plat om daardoor zo min mogelijk luchtweerstand en dientengevolge zo hoog mogelijke snelheid te creëren. Tel daarbij op dat Ferrari de beide wagens van een gloednieuwe motor voorzagen en het is duidelijk dat er voor het eigen publiek goede prestaties geboekt moesten worden. Er waren zelfs geluiden dat de renstal de motor eigenlijk net iets te ver open had geschroefd, maar dat ontkende teambaas Frederic Vasseur. "We nemen niet meer risico's dan in Zandvoort", vertelde de Fransman.

Dat Ferrari het in Italië zo goed deed, mag geen verrassing heten. Ook op circuits als Spa en de Red Bull Ring was de renstal competitief. De gemene deler van deze banen is dat ze low downforce zijn. De auto's zijn ook wat betrouwbaarder in de bochten, iets wat de coureurs goed kunnen gebruiken in een raceweekend. Op banen waar meer downforce nodig is, zoals Zandvoort, lukt het Ferrari overduidelijk minder goed om de pace van de concurrenten bij te houden.

Vasseur hoopt op trendbreuk

Het verschil tussen de soorten circuits is opmerkelijk en Ferrari moet hard werken om ook op hoge downforce banen goed voor de dag te komen. Vasseur laat na de race in Monza doorschemeren dat hij daar goede hoop op heeft, al grapte hij nog dat wat hem betreft elk raceweekend met een low downforce-afstelling gereden mag worden. "We hebben in Zandvoort een goede stap gezet met het begrijpen van de auto", verklaart Vasseur na een vraag van Motorsport.com. "Maar er is een verschil tussen begrijpen en oplossen." Om meer over deze problemen te leren vertelt de Franse ingenieur dat zijn renstal in de eerste vrije trainingen veel test: "Je kan je dat misschien nog herinneren in Zandvoort, waar we de eerste training opofferde om dingen te testen. Dat deden we om data te verzamelen en beter zicht op de situatie te krijgen. De volgende stap is het oplossen. We hebben niet veel baantijd om stappen te zetten, maar nu we de auto begrijpen is dat al een stap voorwaarts."

Hoewel Ferrari ondertussen doorheeft waar het probleem ligt, laat het team zich niet in de kaarten kijken en vertelt het niet wat het euvel is. De coach van Leclerc, Jock Clear, vertelt wel dat er intern veel duidelijk is en dat ze langzamerhand duidelijk krijgen hoe de SF-23 ook over de hoge downforce banen snel te laten rijden. "We weten dat er bepaalde momenten zijn dat de auto competitiever is", vertelt Clear. "Zelfs als je naar Oostenrijk en België kijkt waren we niet alleen op de rechte stukken snel. Dat zag je in Monza ook, want daar waren we ook in de bochten snel, zoals in bocht elf. Dat is normaal het gebied waar we moeite hebben. De auto is dus totaal anders hier en ik denk dat we dat doorhebben, maar ik ga daar niets over zeggen."

De constatering dat het ook in de bochten goed ging op Monza, is voor Ferrari zeer welkom. De volgende race vindt namelijk plaats op het stratencircuit van Singapore, een bochtige baan. "Een van de dingen die je leert in Monza is hoe de mechanische balans is", onthult Clear. "Over de kerbs rijden konden we goed, daar hebben we hard aan gewerkt. Nu moeten we het per race gaan bekijken."

Niet de verwachting dat Singapore net zo goed gaat

Ondanks alle positieve geluiden houdt Ferrari wel een slag om de arm dat het de prestaties van Monza op hoge downforce circuits als Singapore kan evenaren. Toch houdt Clear hoop en zeker op een baan als Las Vegas ziet hij mogelijkheden. "We hebben deze auto steeds beter door", vertelt de Brit. "Er komen races waar we competitiever zullen zijn en dat zijn die waar je niet met maximale downforce hoeft te rijden. We gaan naar Singapore waar dat wel nodig is, maar die geven we niet op. We hebben namelijk veel geleerd van Zandvoort over wat we met de auto moeten doen in Singapore. Maar we gaan er niet vanuit dat we direct op hetzelfde niveau kunnen komen, tenzij we snel verbeteren!"

Video: Carlos Sainz pakt pole voor de Grand Prix van Italië