F1-project Audi ligt op schema: "Hülkenberg is een topkeuze"

Sinds Audi in 2022 in een zaaltje op Circuit Spa-Francorchamps bekendmaakte vanaf 2026 in de koningsklasse te stappen, is het project omgeven geweest door geruchten. Maar inmiddels beginnen de Formule 1-plannen van de Duitsers steeds meer vorm te krijgen.

In maart werd Audi 100 procent aandeelhouder van het Zwitserse Sauber, dat de auto's gaat bouwen, vorige week werd Nico Hülkenberg aangekondigd als coureur en in de fabriek in het Duitse Neuberg wordt volop gewerkt aan de V6-krachtbron die het hele avontuur moet aandrijven. De ontwikkeling van dat laatste ligt op koers, zo vertelt Andreas Seidl, eindverantwoordelijke voor het hele Audi F1-project, aan het Duitse Auto, Motor und Sport. "[Audi F1 CEO] Adam Baker is in 2022 begonnen met het opbouwen van het team en de infrastructuur van Audi Formula Racing. Het testen van alle onderdelen voor de krachtbron begon in 2023 en op het moment zijn het team en de infrastructuur [in Neuberg] grotendeels klaar."

Terwijl in Duitsland druk gewerkt wordt aan de nieuwe Audi-krachtbron, zit men ook in het Zwitserse Hinwil op het hoofdkantoor van wat nu nog Sauber heet, niet stil. "In Hinwil hebben we de afgelopen maanden gebruikt om samen met het team uit te zoeken waar de tekortkomingen liggen ten opzichte van de topteams in de Formule 1", legt Seidl uit. "Op basis daarvan hebben we een duidelijke strategie ontwikkeld van wat we moeten aanpakken in de transformatie van een privéteam naar een topteam. We hebben in een vroeg stadium projectteams opgezet die de twee locaties [Neuberg en Hinwil] met elkaar verbinden en ik heb er alle vertrouwen in dat we ons doel zullen bereiken."

Oude bekende Hülkenberg

Wat dat precieze doel is, wil Seidl niet expliciet zeggen, maar het is duidelijk dat Audi niet de Formule 1 instapt om achteraan mee te doen, en dus vormt de rijdersbezetting een belangrijk onderdeel van het project. Sauber maakte vorige week bekend dat het Nico Hülkenberg heeft aangetrokken. Seidl kent de Duitser nog uit hun gezamenlijke periode bij het WEC-team van Porsche.

"Het is voor ons absoluut essentieel om het best mogelijke duo op de grid te hebben en het is ook logisch dat het duo al in 2025 in de auto's zal zitten om het project vanaf het begin te ondersteunen. De coureurs kunnen ons ook helpen op het gebied van teammotivatie en ontwikkelingsrichting. Daarom is Nico een topkeuze. Het staat buiten kijf dat hij snel is. Met zijn ervaring, teamwork en grote technische inzicht heeft hij wat we nodig hebben."

Nico Hulkenberg won in 2015 met Nick Tandy en Earl Bamber voor Porsche de 24 uur van Le Mans. Foto door: Eric Gilbert

Als tweede coureur voor het Audi-project wordt regelmatig de naam Carlos Sainz genoemd. Zo liet Red Bull-adviseur Helmut Marko onlangs optekenen dat Audi de Spanjaard een megasalaris wilde bieden. Onzin, zegt Seidl. "Het is duidelijk niet onze aanpak om coureurs of andere werknemers met grote sommen geld te lokken. We hebben in principe de financiële middelen van een topteam, maar we denken er echt over na hoe we elke euro verstandig en efficiënt kunnen gebruiken. We willen mensen aantrekken die deel willen uitmaken van deze reis en die Audi's entree in de Formule 1 willen begeleiden."

En dus is het niet gezegd dat Audi per se voor een topcoureur als Sainz gaat. "Het is logisch om ten minste één coureur met ervaring te hebben, omdat we veel uitdagingen tegelijk moeten aangaan. Maar het zouden dus twee ervaren coureurs kunnen zijn of één met ervaring en een sterke rookie. We blijven hierover gesprekken voeren, waarbij we zowel de markt als natuurlijk de prestaties van Zhou en Valtteri in de gaten houden."