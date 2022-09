F1 maakt plannen voor betaalbare toegangskaarten voor GP Las Vegas

Eerder dit jaar maakte de Formule 1 bekend dat het in 2023 voor het eerst sinds de jaren 1982 terugkeert in Las Vegas. Daar waar de eerdere edities van het treffen werden afgewerkt op de parkeerplaats van Caesars Palace, pakt de koningsklasse het grootser aan met een circuit dat deels over de beroemde Strip voert. Ook heeft F1 aangekondigd dat het voor 240 miljoen dollar een stuk grond van 15 hectare heeft aangeschaft waar onder meer ruimte is voor het pitgebouw en de paddock.

De locatie van de race in Las Vegas zorgt er bovendien voor dat er vanuit enkele luxueuze hotels en casino's uitzicht is op het F1-circuit. Dit heeft onder fans tot zorgen geleid dat de race alleen bezocht kan worden door vermogende mensen, te meer doordat MGM Resorts CEO Bill Hornbuckle al opmerkte dat pakketdeals voor hotel en het evenement tot wel 100.000 dollar kunnen gaan kosten. Toch lijkt de organisatie van de race de fans met een kleinere beurs ook niet vergeten, zo blijkt uit de woorden van CEO Renee Wilm tijdens het AXS Sports Facilities & Franchises en Ticketing Symposium.

De organisatie van de Las Vegas GP is van plan om een speciale hospitalitysectie op te zetten voor mensen met een algemeen toegangsticket. Deze tickets moeten betaalbaarder zijn voor jongere fans van de Formule 1 en zorgen voor het gevoel van een kijkfeest. "We proberen de hospitality zo in te richten dat we aantrekkelijk zijn voor de fans die al langer fan zijn, terwijl we ook nieuwe kansen creëren voor de nieuwe fans", vertelde Wilm, zonder precies in te gaan op wat er precies betaald moet worden voor deze toegangstickets, die waarschijnlijk begin 2023 in de verkoop gaan. Brandon Snow, commercieel directeur van de Formule 1, voegde eraan toe: "We willen het premium-gehalte behouden omdat dit uiteindelijk de top van de autosport is, maar we moeten het toegankelijker maken."

Gekochte grond ook gebruikt als thuisbasis F1 in VS

Ook gingen Wilm en Snow in op de ontwikkeling van het stuk grond dat eerder dit jaar is aangekocht voor het pitgebouw en de paddock. Volgens Liberty moet het gebouw "het nieuwe thuis van de Formule 1 in Noord-Amerika" worden en zijn diverse sponsoren - en Mercedes - geïnteresseerd om evenementen in het gebouw te houden. "Vanuit een wereldwijd F1-perspectief willen we uitzoeken hoe we een consistenter en duurzamer product in de Amerikaanse markt kunnen krijgen. Een van die manieren is om echt aanwezig te zijn in de markt die je thuisbasis is", legt Snow uit. "Miami is geweldig, maar dat is een samenwerking met de Dolphins. Zij hebben Hard Rock, terwijl COTA in Austin het hele jaar gebruikt wordt en ook andere races organiseert. Dit zorgt ervoor dat wij ergens eigenaar van zijn en het geeft ons een centraal punt voor de Amerikaanse markt."