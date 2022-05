F1 koopt voor 240 miljoen dollar stuk land voor paddock Las Vegas

Vorige maand kondigde de Formule 1 aan dat er vanaf 2023 weer geracet wordt in Las Vegas, dat als derde race in de Verenigde Staten gaat fungeren. Het circuit loopt onder meer over de iconische Strip, waar alle grote hotels en casino’s gevestigd zijn. De ruimte is daar echter zeer schaars en dat zorgde voor vraagtekens over waar F1 van plan was om de pits en paddock te huisvesten. Recent kregen de teams zelfs te horen dat de paddock mogelijk meer dan anderhalve kilometer afstand van de pits zou kunnen komen, maar dat lijkt van de baan.

Liberty Media CEO Greg Maffei maakte vrijdag namelijk bekend dat F1 zelf een stuk land heeft gekocht in de stad om de pits en paddock te huisvesten. Naar verwachting wordt de deal in de komende weken definitief beklonken. Deze situatie stelt F1 in staat om mogelijk een permanente pits aan te leggen, zoals de organisatoren van de Grand Prix van Miami reeds hebben gedaan. Maffei bevestigde ook dat de sport en Liberty Media als mede-promotors een forse investering doen in het project. “Natuurlijk kan je onze aankondiging van de GP van Las Vegas in november 2023 niet gemist hebben. Zoals we eerder gemeld hebben, wordt dat een nachtrace op de Strip”, vertelde Maffei in een call met Wall Street-investeerders.

“Wat anders is dan op andere plaatsen is dat F1 en Liberty Media de race zelf promoten, in samenwerking met lokale betrokkenen en Live Nation. De opbouw van dit circuit heeft meer kapitaaluitgaven en operationele kosten nodig. Het is te vroeg om daar cijfers op te plakken, maar dat hopen we later in het jaar te doen. Ik wil opmerken dat Liberty Media een overeenkomst heeft gesloten waarmee ten oosten van de strip 15 hectare grond wordt verworven. Daarmee leggen we het ontwerp van het circuit vast en creëren we capaciteit voor de pits en paddock, naast andere horecagelegenheden en raceondersteuning. Ik verwacht dat de transactie in het tweede kwartaal wordt afgerond. De aankoopprijs bedroeg 240 miljoen dollar en wordt gefinancierd met kasmiddelen van F1.”