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26 nov 2026 tot 29 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

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Formule 1 GP van Qatar

F1 GP van Qatar: Volg FP3 met live-timing

Volg de laatste training op het Lusail International Circuit voor de Grand Prix van Qatar in de Formule 1

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09:27

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In niet-F1-nieuws...

Stuart Codling

09:16

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Voor het Hankook-project is al een interne taskforce van 44 personen samengesteld. Vertegenwoordigers, onder wie Hankook Competition-CEO Steven Cho, hebben de afgelopen twee seizoenen meerdere Grands Prix bezocht, meest recent afgelopen weekend in Las Vegas.

Naar verluidt heeft het bedrijf al tests uitgevoerd met prototypebanden met een op F2 gebaseerde ‘mule car’, en staan er meer tests gepland met specifieke focus op regenbanden met een smallere spray plume.

09:14

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Over banden gesproken: Pirelli is sinds 2011 de enige leverancier van F1. Dat is de langste periode voor een fabrikant in de geschiedenis van het kampioenschap, maar wanneer het contract van het Italiaanse merk in 2028 afloopt, krijgt het stevige concurrentie.

De eerste rivaal van Pirelli is de fabrikant die het verving, Bridgestone, maar ook Hankook, dat zijn F1-debuut wil maken.

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09:10

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Het grootste gespreksonderwerp waren echter de banden. Misschien saai, ik weet het, maar dit weekend geldt er een stintlimiet van 27 ronden vanwege de belasting die het energierijke Lusail op de Pirelli's zet.

Toch wordt er nu gesproken over het verlagen van die limiet, omdat "we al gevallen van 100% slijtage hebben gezien tijdens de runs met veel brandstof na 15 ronden" - aldus Pirelli's chief engineer Simone Berra.

“Het punt is dat het grainingniveau en het slijtageniveau hoger zijn dan we voor het evenement hadden verwacht," voegde hij toe. "Het is behoorlijk indrukwekkend, de verrassingen die dit circuit ons elke keer geeft als we hier komen."

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09:05

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Het was een veelbewogen trainingsvrijdag, waarin Mercedes de dominantie liet zien die het eerder dit jaar had, met wereldkampioen Kimi Antonelli als snelste in beide sessies.

Teamgenoot George Russell was er ook bij om in zowel VT1 als VT2 een Silver Arrows 1-2 compleet te maken.

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Ed Hardy

08:58

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Hallo allemaal en welkom bij het live commentaar van de laatste vrije training voor de Grand Prix van Qatar!

Door: Ed Hardy

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 14:27

Ronde:

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