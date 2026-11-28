Formule 1 GP van Qatar

100% slijtage in 15 ronden: bandenproblemen in Qatar groter dan Pirelli verwachtte

Pirelli evalueert of het zijn bandenlimiet van 27 ronden moet verlagen nadat de vrijdagtraining hogere slijtage en degradatie dan verwacht aan het licht bracht, evenals diepe sneden veroorzaakt door grind

Ronald Vording

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 09:54

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Pierre Gasly, Alpine

Foto: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Het Lusail International Circuit vormt ieder jaar de grootste uitdaging op de Formule 1-kalender voor enige bandenleverancier Pirelli. Juist daarom geldt dit seizoen opnieuw een maximale stintlengte, ditmaal met een limiet van 27 ronden per set banden.

Die limiet was gebaseerd op de simulaties die Pirelli voorafgaand aan het evenement uitvoerde, maar in de praktijk blijkt de situatie nog extremer dan verwacht, zo legde Pirelli’s chief engineer Simone Berra uit.

"Het punt is dat de mate van graining en slijtage hoger ligt dan we vooraf hadden verwacht. Het is best indrukwekkend welke verrassingen dit circuit ons elke keer weer bezorgt als we hier komen", glimlachte Berra.

"Wat we hebben gezien, is dat er tijdens de runs met veel brandstof graining optreedt op alle drie de compounds: C3, C2 en C1. De C1 is iets bestendiger qua mechanische weerstand en de graining is iets minder, terwijl de graining op de C2 en C3 van gemiddeld tot zwaar is.

"Dat versnelt de slijtage, vooral op twee plekken: bij TWI 2 en 3, dus eigenlijk richting de binnenste schouder van de band, en daarnaast ook helemaal aan de buitenste schouder van de band. We hebben twee punten met veel slijtage en we hebben tijdens de runs met veel brandstof na 15 ronden al gevallen gezien met 100% slijtage."

Die gevallen van extreme plaatselijke slijtage deden zich ruim voor de voorgeschreven limiet van 27 ronden voor. Pirelli bekijkt daarom of die limiet verder omlaag moet. Het antwoord is echter niet per se ja, omdat naast de slijtage ook de bandendegradatie hoger blijkt dan verwacht.

"We beoordelen alle sets die we uit VT1 en VT2 hebben geselecteerd. We gaan ze controleren en doorsnijden, en als er uiteraard geen probleem met de integriteit is, houden we vast aan 27 ronden. We weten dat de graining voor de race zal afnemen en dat de teams veel meer aan management zullen doen om de stintlengte te verlengen", legde Berra uit.

"Dus als dat geen toename van problemen met de integriteit veroorzaakt, kunnen we de 27 ronden aanhouden. Maar de analyse loopt nog in ons laboratorium, dus we gaan zien of we doorgaan met 27 of niet."

Pirelli team

Photo by: Pirelli

Door de hogere degradatie is de bestaande limiet mogelijk minder zorgelijk voor Pirelli, omdat Berra niet verwacht dat teams de toegestane 27 ronden per set volledig gaan opzoeken. Doordat coureurs door de hoge degradatie per ronde flink wat tijd verliezen, kan het voordeliger zijn om eerder naar binnen te gaan.

"Wat je zegt klopt, de degradatie is dus hoger dan we vooraf hadden verwacht. Ik denk dat dit de teams zal dwingen om eerder te stoppen", zei Berra toen Motorsport.com hem vroeg naar de rol van degradatie.

"Als ik kijk naar de laatste analyse die we hebben gedaan, denk ik niet dat het op dit moment echt sterk is om een stint van 27 ronden te rijden. Als je zo lang doorrijdt, krijg je namelijk een duidelijke terugval in prestaties van 0,2 seconde per ronde. Dat dwingt je om een nieuwe band te nemen en eerder te stoppen. In feite kun je de race dus verdelen in drie evenwichtigere stints, in plaats van 27, 27 en 3 ronden."

Dat laatste blijft natuurlijk wel een risico bij een vroege safety car, zoals vorig jaar het geval was. Maar zelfs in dat scenario verwacht Berra geen stints van 27 ronden te zien, maar eerder een driestopper.

"Ja, klopt. Volgens onze simulatie is de optimale strategie 19, 19, 19. Een safety car kan ze uiteindelijk zelfs richting drie stops duwen. Eén voor de safety car en later nog twee, in plaats van slechts één."

Het dilemma rond de bandenspanning

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Naast de extreem hoge slijtage en de maximale stintlengte is er nog een bandengerelateerd gespreksonderwerp in de paddock: de extreem hoge bandenspanningen. Voor de voorbanden is de minimumdruk vastgesteld op 29 psi, de hoogste van het hele seizoen.

Toch wordt ook dat nog geëvalueerd, want de grote hoeveelheid grind op de baan heeft letterlijk zijn sporen nagelaten op de banden.

"We hebben insnijdingen door grind in de banden gezien. We hebben meerdere coureurs naast de baan zien gaan en veel grind op de racelijn zien meenemen. Sommige van die sneden zaten behoorlijk diep in de constructie", onthulde Berra.

"Er was hierdoor ook een rode vlag en op een circuit als dit is het een extra variabele die bij ons extra aandacht kan vragen als het gaat om lekke banden, enzovoort."

In de praktijk betekent dit dat Pirelli ook bekijkt of de bandenspanningen nog verder omhoog moeten. Daarmee zouden ze naar een recordhoogte in het moderne F1-tijdperk gaan.

"We evalueren alle variabelen en als het nodig is, verhogen we ook de druk."

Pirelli verhoogt de bandenspanningen echter liever niet, omdat dat de graining en plaatselijke slijtage kan verergeren.

"We rijden bijna met 30 psi, dus je lokaliseert het eigenlijk. Je verkleint het contactvlak van de band en concentreert de slijtage in feite op één punt", legde Berra uit.

Die punten zijn momenteel TWI 2, TWI 3 en TWI 6. TWI staat voor tread wear indicator, waarbij 2, 3 en 6 richting de schouders van de band zitten. Een verdere verhoging van de bandenspanning zou het contactvlak verkleinen, waardoor de slijtage zich mogelijk op een kleiner gebied concentreert en richting het midden van de band verschuift.

"Daarom zou ik de druk liever niet verhogen, als het kan. Maar als we dat om redenen van integriteit moeten doen, gaan we dat natuurlijk beoordelen. Als je de druk blijft verhogen, verplaats je de graining meer naar binnen, meer richting het midden. En TWI 6 staat sowieso onder druk door de hoge belastingen, dus je hebt eigenlijk hoge laterale krachten en belast dit deel van de band zwaar."

Zoals Berra het samenvatte: "Verrassing na verrassing na verrassing."

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- Het Motorsport.com-team

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