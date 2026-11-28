Formule 1 GP van Qatar

Hankook lijkt mee te dingen naar F1-bandencontract

Pirelli krijgt naar verwachting concurrentie van de bandenleverancier van het World Rally Championship en van Bridgestone wanneer het aanbestedingsproces voor de Formule 1 volgend jaar opent

Stuart Codling

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 09:20

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Hankook is de enige bandenleverancier voor de World Rally Championship

Foto: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

Het is opnieuw een duidelijk bewijs van de steeds grotere mondiale reikwijdte en populariteit van de Formule 1 dat zich nog een serieuze kandidaat heeft gemeld voor het exclusieve bandencontract.

Pirelli nam in 2011 de rol van enige bandenleverancier in de F1 over van Bridgestone. Gedurende een groot deel van het eerste decennium kreeg het merk weinig serieuze tegenstand wanneer het contract weer moest worden verlengd. Dat is de laatste jaren veranderd. Bridgestone stapte in 2010 uit de F1, met als redenen de kosten en een "strategische heroriëntatie" na de wereldwijde financiële crisis, maar diende bij de meest recente aanbesteding in 2023 weer een bod in. Naar verluidt bereidt het merk ook een voorstel voor de volgende aanbesteding voor.

Motorsport.com heeft begrepen dat Hankook, de exclusieve bandenleverancier van het World Rally Championship, werkt aan een bod voor de aanbesteding die volgend jaar opent voor het F1-tijdperk na 2028. Het merk deed eerder in 2018 zonder succes mee voor het contract over 2020-23, dat vanwege de pandemie vervolgens met een jaar werd verlengd.

Het huidige contract van Pirelli loopt van 2025-28, nadat het bedrijf samen met de FIA en F1 afgelopen juni gebruikmaakte van een wederzijdse optie voor een verlenging met één jaar. Bij de vorige aanbesteding werd technische stabiliteit tijdens de overgang naar een nieuwe formule dit seizoen als bijzonder belangrijk gezien. Met de aanstaande wijzigingen in 2030 zullen potentiële gegadigden de FIA ervan moeten overtuigen dat zij dit kunnen waarmaken.

De FIA beoordeelt inschrijvingen op basis van de technische capaciteit van de kandidaat, de duurzaamheidsprestaties en de operationele capaciteit om de levering soepel te laten verlopen. F1 heeft daarnaast ook inspraak in de uiteindelijke beslissing op commerciële gronden. Pirelli geeft zichtbaar veel geld uit aan reclameborden langs de baan en faciliteert ook VIP-extra's zoals het programma ‘Hot Laps'.

Hankook speelde al een kleine rol tijdens Grand Prix-weekenden als leverancier van de W Series in 2021 en 2022. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is al meer dan drie decennia actief in de autosport en was op verschillende momenten exclusieve leverancier van de DTM en van regionale F3- en F4-series. Het leverde van 2022-26 de banden voor de Gen3-auto's van de Formule E, voordat Bridgestone dat contract overnam.

Steven Cho, CEO van Hankook Competition (rechts), heeft de voorbije twee seizoenen verschillende Grands Prix bezocht om in gesprek te gaan met betrokkenen uit de Formule 1. Op deze foto staat hij naast Hyundai-teambaas Andrew Wheatley tijdens de Rally van Japan.

Foto door: Getty Images

In 2025 werd Hankook benoemd tot enige bandenleverancier van het World Rally Championship. Dit jaar wees de FIA het bedrijf ook aan als lid van het ‘global partner program' van de autosportbond.

Vertegenwoordigers, onder wie Hankook Competition-CEO Steven Cho, hebben de afgelopen twee seizoenen meerdere Grands Prix bezocht, het meest recent afgelopen weekend in Las Vegas. Naar verluidt heeft het bedrijf al tests uitgevoerd met prototypebanden op basis van een F2-‘mule car'. Er staan meer tests gepland, met specifieke aandacht voor regenbanden met een smallere spraypluim.

Racen in de regen is momenteel problematisch. De ‘extreme' regenbanden voeren water op het wegdek wel zeer effectief af, maar de spray die daarbij ontstaat, beperkt het zicht vaak zodanig dat een rode vlag onvermijdelijk is.

Omdat Hankook de afgelopen jaren twee grote FIA-wereldkampioenschappen heeft beleverd en de banden met de autosportbond duidelijk heeft aangehaald, zou dit bod veel geloofwaardiger zijn dan de vorige poging. De Formule E is een sterk visitekaartje, aangezien de milieudoelstellingen van die klasse vragen om slechts twee verschillende bandencompounds, allebei gemaakt van duurzame materialen. Duurzaamheid was bij de vorige aanbesteding de troef waarmee Pirelli het verschil maakte, doordat het toezegde vanaf 2024 FSC-gecertificeerde banden in de F1 te introduceren.

Hoewel Hankook in Zuid-Korea is gevestigd, heeft het een R&D-faciliteit in Hannover, Duitsland, en een fabriek in Hongarije die momenteel voor €450 miljoen wordt uitgebreid. Pirelli maakt zijn autosportproducten, waaronder de F1-banden, naast gewone wegbanden in de fabriek in Izmit, Turkije.

Motorsport.com heeft begrepen dat voor het project intern al een taskforce van 44 mensen is samengesteld.

Elk bedrijf dat aan de aanbesteding meedoet, staat voor een flinke uitdaging. Het biedt namelijk op een entree in het vierde jaar van de huidige technische reglementen en zal dus een zeer overtuigend verhaal moeten hebben dat het bestaande product minimaal kan evenaren. De banden van Pirelli kregen door de jaren heen regelmatig kritiek, maar dat hoort bij de positie van exclusieve leverancier.

Van de huidige banden wordt verwacht dat zij voldoen aan een complex en vaak tegenstrijdig pakket eisen: ze moeten thermisch en structureel sterk zijn, maar tegelijk een voorspelbare degradatiecurve hebben om de show en strategische variatie mogelijk te maken. De ervaring van de afgelopen 15 jaar laat zien hoe makkelijk het is om daarin naar de ene of de andere kant door te schieten.

Hankook was tijdens het Gen3-tijdperk de bandenleverancier van de Formule E en beschikt daardoor niet alleen over ervaring in de autosport met eenzitters, maar is het ook vertrouwd met de reclame- en sponsoruitingen langs het circuit die daarbij komen kijken

Foto door: Getty Images

"Pirelli is al vele jaren een belangrijke partner van het FIA Formula 1 World Championship en levert op het hoogste niveau van onze sport consequent hoge prestaties, innovatie en veiligheid", zei FIA-president Mohammed Ben Sulayem toen de contractverlenging in juni werd aangekondigd. "Deze verlenging tot en met eind 2028 zorgt voor stabiliteit in het kampioenschap."

Dat, samen met de prominente aanwezigheid van Pirelli-branding rond de circuits, maakt duidelijk wat elke kandidaat moet bieden: diepe zakken en de garantie dat niemand verschil merkt wanneer zijn banden erop gaan, behalve de naam op de zijwanden.

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