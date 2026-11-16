Formule 1 GP van Las Vegas

Lando Norris: F1 heeft betere regenbanden nodig, nat Las Vegas zou 'eng' zijn

Toonaangevende Formule 1-coureurs hopen dat Pirelli aanzienlijke verbeteringen kan aanbrengen aan zijn assortiment banden voor nat weer

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 18:01

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Lando Norris, McLaren

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Wereldkampioen Lando Norris hoopt dat Formule 1-bandenleverancier Pirelli in 2027 met flink verbeterde regenbanden komt, omdat hij verwacht dat het huidige aanbod niet goed zal werken op een circuit met weinig downforce zoals Las Vegas.

Na weekenden in Maleisië en Singapore die deels door regen werden beïnvloed, kregen de F1-auto's van 2026 hun eerste echte kwalificatie en Grand Prix in natte omstandigheden tijdens de Grand Prix van Brazilië, waarbij zowel de full wets als de intermediates van Pirelli op de proef werden gesteld in São Paulo. De kwalificatie moest meer dan een uur worden stilgelegd vanwege stilstaand water in meerdere bochten, waarbij het risico op aquaplaning de coureurs ertoe bracht in Q1 op full wets te rijden voordat ze overstapten op intermediates.

De race begon en eindigde op intermediates, met daartussen een droge fase, waardoor vroege zorgen over hoe de generatie auto's van 2026 in de regen zou rijden werden weggenomen. Maar hoewel Brazilië een vermakelijk spektakel opleverde en de regenbanden van Pirelli grotendeels werkten zoals verwacht in het juiste werkvenster, vonden coureurs nog steeds dat de stijvere intermediates van dit jaar verbetering nodig hebben in hoe ze presteren bij lage temperaturen, omdat ze moeite hadden hun auto's op de baan te houden aan het begin van een stint en tijdens de ronden naar de grid.

Omdat Interlagos een van de gemakkelijkste circuits op de kalender is om banden in het werkvenster te krijgen, spraken meerdere coureurs hun zorgen uit dat het aanbod van Pirelli niet robuust genoeg zal zijn op circuits waar dat niet het geval is, zoals het aankomende stratencircuit van Las Vegas.

De officiële weersverwachting van de FIA is nog niet beschikbaar, maar andere voorspellingen wijzen op een kans op regen van meer dan 50 procent voor de eerste vrije training op donderdagavond, waarbij de omstandigheden daarna waarschijnlijk droger zijn.

George Russell, Mercedes

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Met temperaturen die tijdens het weekend in Vegas ruim onder de 10 °C zakken en een circuit zonder snelle bochten om zijdelingse belasting op de banden te zetten, zei McLaren-coureur Norris dat een natte training behoorlijk "eng" zou zijn, omdat de intermediates niet werken wanneer ze te koud zijn.

"Wanneer de banden koud worden, is het behoorlijk vervelend", zei Norris toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn oordeel over het eerste echte natweerweekend van de F1 in deze regelcyclus. "Tijdens de ronden naar de grid, wanneer ze heel koud worden, voelden ze verschrikkelijk aan. Als ze in een goed venster komen, zijn ze goed. Dus ik denk dat de enge momenten zijn als je naar Vegas gaat en je geen bandentemperatuur krijgt. Je hebt een veel betere band nodig dan wat we hier hebben, want dat gaat verschrikkelijk worden."

Nummer twee van Brazilië Max Verstappen voegde toe: "Ik denk dat het vooral is dat het werkvenster iets te klein is. Als ze warm zijn, is het oké, maar als ze koud zijn, zijn ze echt net een steen. Dat is iets waaraan we moeten proberen te werken, om een groter werkvenster te creëren voor de extreme regenbanden en de intermediates. Ik denk dat dat enorm zou helpen om de band beter aan de praat te krijgen en dan zelfs in zwaardere regen te kunnen rijden."

Williams-coureur Carlos Sainz vond ook dat het volledige aanbod van Pirelli verbeterd moest worden. "Ik denk dat het niveau van de regenband en de inter niet goed genoeg is en dat we met Pirelli moeten werken aan het vinden van een betere band, want in de wisselende omstandigheden is de inter achter nog steeds een heel zwakke band; tegen de tijd dat hij opwarmt, is de voorkant weg.

"En de extreme had eerlijk gezegd [in de kwalificatie] zo veel aquaplaning en een groot gebrek aan grip achter, dus er ontbreekt nog wat ontwikkeling aan deze twee banden."

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Pirelli stond voor een moeilijke taak bij de ontwikkeling van regenbanden voor het volledig nieuwe reglementspakket van F1 2026, met power units met veel koppel en actieve aerodynamica, waardoor er aanzienlijke krachten door het rubber gaan. Tegelijkertijd jaagde het op een bewegend doel wat betreft hoeveel downforce de teams zouden kunnen genereren, waarbij de felle ontwikkeling tijdens het seizoen al voorloopt op de prognoses van de leverancier.

Tijdens de winterstop voerde de FIA in natte omstandigheden een gedeeltelijke Straight Mode in om veiligheidszorgen te verminderen, waarbij nu alleen de voorvleugel wordt geactiveerd. Vervolgens verlaagde de autosportbond in april ook het elektrische vermogen in natte omstandigheden. Men denkt dat die twee maatregelen een groot verschil hebben gemaakt voor het vermogen van de auto's van 2026 om relatief veilig in de regen te racen, maar ze kwamen uiteraard ruim nadat Pirelli zijn bandenaanbod voor 2026 moest vastleggen.

De eerste echte runs van de F1 op zowel de extreme regenbanden als de intermediates komen zo laat in het seizoen dat Pirelli de lessen uit Brazilië niet kan meenemen voor 2027, omdat de Italiaanse bandenfabrikant zijn homologaties voor volgend seizoen al heeft afgerond.

Maar na eerder ontwikkelingswerk aan het begin van het jaar kon het vorige maand cruciale natweertests uitvoeren in Magny-Cours, waarbij de verschillende oplossingen werden uitgeprobeerd waaraan het in de loop van 2026 had gewerkt. Op het Franse circuit werkte Mercedes-reservecoureur Frederik Vesti twee testdagen af, waaronder één dag in de regen om verschillende nieuwe intermediates met verschillende compounds en constructies uit te proberen.

Frederik Vesti, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"We hebben enkele oplossingen getest, vooral voor de intermediates, en we kwamen uit op goede opties die we volgend seizoen graag willen introduceren", zei Simone Berra, hoofd trackside engineering van Pirelli, in Mexico. "Het idee is zeker om het natweerproduct voor volgend jaar te verbeteren.

"We hebben aan de compounds gewerkt, we hebben aan de profieldikte gewerkt, we hebben ook aan verschillende structuren gewerkt. We hebben dus veel gewerkt aan verschillende bandenaspecten en we willen de beste oplossingen combineren. We werken nu aan de data en we gaan nieuwe specificaties voor natweercompounds homologeren."

Na de kwalificatie in São Paulo benadrukte Pirelli's hoofd motorsport Dario Marrafuschi dat het bedrijf voor 2027 "stappen heeft gezet". "Natuurlijk hebben we de scepsis van sommige coureurs behoorlijk serieus genomen en hebben we de ontwikkeling gedurende het jaar daarop gericht. We weten dat er altijd ruimte is voor verbetering en we denken dat we voor volgend jaar stappen vooruit hebben gezet", zei hij.

"Het is van grote waarde om deze informatie [uit Brazilië] te hebben. Helaas komt die pas tegen het einde van het seizoen. We hebben de natweerontwikkeling voor volgend jaar al afgesloten. Ik wil niet prijsgeven wat er volgend jaar op nat gaat gebeuren, maar we hebben de natweerontwikkeling gebaseerd op de informatie die we aan het begin van het seizoen hadden en op enkele tests die we in Suzuka hebben gedaan, dus dat was goed voor ons om de prioriteiten voor dit jaar te bepalen.

"We hadden een positieve test in Magny-Cours en vrij [snel] zullen we de uitkomst van deze natweertest bekendmaken."

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