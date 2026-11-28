Raceverslag

MotoGP GP van Valencia

MotoGP GP Valencia: Marco Bezzecchi domineert sprint, Marc Márquez 13e na startdrama

Bezzecchi onderstreepte zijn dominantie terwijl Marquez een dubbele long-lappenalty moest inlossen nadat zijn Ducati op de grid vlam had gevat

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 15:01

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Marco Bezzecchi heeft de sprint van de Grand Prix van Valencia overtuigend gewonnen, nadat de oorspronkelijke start was afgebroken omdat de Ducati van Marc Márquez in brand vloog.

Toen de rijders na de opwarmronde op de grid stonden, bleven de rode lichten door technische problemen langer dan gebruikelijk branden. De wedstrijdleiding moest de start daardoor afbreken.

Door de vertraging ontstond er brand op de Ducati van Márquez, waardoor de Spanjaard zijn motor moest laten vallen en zich in veiligheid bracht. Márquez probeerde zijn rokende motor eerst nog richting de pitstraat te duwen, maar een FIM-official trok hem weg nadat hij vlammen uit de machine had zien komen.

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Marshals waren snel ter plaatse om de brand te blussen, terwijl Márquez terugliep naar zijn garage en Ducati zijn reservemotor klaarmaakte.

De wedstrijdleiding maakte later bekend dat de sprint opnieuw zou worden gestart over een ingekorte afstand van 12 ronden. De Spanjaard mocht zijn oorspronkelijke startpositie behouden, maar kreeg voor zijn laatste sprint een dubbele long-lap penalty.

Bij de tweede start kwam Bezzecchi op de fabrieks-Aprilia vanaf pole-position goed weg, terwijl Márquez wielspin had en terugviel naar de derde plek achter de andere RS-GP van Martin.

Bezzecchi liep in de openingsfase verder uit, terwijl Martin flink onder druk kwam te staan van de tienvoudig wereldkampioen.

Márquez passeerde Martin in ronde 3 bij het ingaan van bocht 2 voor de tweede plaats, maar ging wijd in bocht 6 en zakte weer terug naar de derde plek.

De MotoGP-ster die afscheid neemt loste in ronde 6 de eerste van zijn long-lap penalty's in en nam twee ronden later opnieuw de lange lus, waardoor hij terugviel naar de 14e plaats.

Met Márquez buiten de strijd om de voorste plaatsen verstevigde Martin zijn tweede positie achter Bezzecchi, die al een voorsprong van twee seconden had opgebouwd.

Bezzecchi pakte pas vorig weekend in Portimao zijn eerste sprintzege van het jaar en reed nu gecontroleerd naar de finish voor zijn tweede opeenvolgende overwinning in een zaterdagrace. Daarmee klom hij naar de tweede plaats in het klassement.

Martin kwam bijna drie seconden achter zijn teamgenoot over de finish en bezorgde het fabrieksteam van Aprilia zo een 1-2, terwijl Enea Bastianini van Tech3 na een sterke opmars vanaf de zevende startplek het podium completeerde.

Bastianini moest de herstellende Trackhouse-Aprilia van Ai Ogura achter zich houden. Ogura begon de sprint pas als 11e nadat hij zaterdagochtend in de kwalificatie was gecrasht.

Fabio di Giannantonio van VR46 werd uiteindelijk de hoogst geklasseerde Ducati-rijder op de vijfde plaats, nadat hij in de laatste ronde Álex Márquez van Gresini passeerde. Márquez wordt volgend jaar zijn teamgenoot bij KTM.

Pedro Acosta reed op de fabrieks-KTM een anonieme race naar de zevende plaats, net voor teamgenoot Brad Binder. Pol Espargaro zorgde er met een sterke rit naar de negende plek voor dat er vier RC16's in de punten eindigden.

De top-tien werd volgemaakt door de teruggekeerde Joan Mir op de fabrieks-Honda.

Márquez kreeg uiteindelijk als 13e de zwart-wit geblokte vlag, achter Fabio Quartararo en Diogo Moreira. Hij profiteerde daarbij van een late crash van Fermín Aldeguer, een van de rijders die in beeld is voor zijn fabriekszitje bij Ducati voor volgend jaar.

SPRINT

Alle statistieken

Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing

72 Aprilia 12

18'01.139

160.0 12 2

J. Martín Aprilia Racing

89 Aprilia 12

+2.924

18'04.063

2.924 159.5 9 3

E. Bastianini KTM Tech3

23 KTM 12

+3.759

18'04.898

0.835 159.4 7 4

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 12

+3.946

18'05.085

0.187 159.4 6 5

F. Di Giannantonio VR46 Racing Team

49 Ducati 12

+5.062

18'06.201

1.116 159.2 5 6

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 12

+5.375

18'06.514

0.313 159.2 4 7

P. Acosta KTM Factory Racing

37 KTM 12

+8.030

18'09.169

2.655 158.8 3 8

B. Binder KTM Factory Racing

33 KTM 12

+9.404

18'10.543

1.374 158.6 2 9

P. Espargaro KTM Tech3

44 KTM 12

+10.664

18'11.803

1.260 158.4 1 10

J. Mir Honda HRC

36 Honda 12

+11.365

18'12.504

0.701 158.3 11

F. Quartararo Yamaha MotoGP Team

20 Yamaha 12

+11.959

18'13.098

0.594 158.2 12

D. Moreira Honda LCR

11 Honda 12

+12.534

18'13.673

0.575 158.1 13

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 12

+12.697

18'13.836

0.163 158.1 14

L. Marini Honda HRC

10 Honda 12

+13.081

18'14.220

0.384 158.1 15

J. Zarco Honda LCR

5 Honda 12

+13.210

18'14.349

0.129 158.0 16

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 12

+15.026

18'16.165

1.816 157.8 17

Á. Rins Yamaha MotoGP Team

42 Yamaha 12

+15.158

18'16.297

0.132 157.8 18

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 12

+15.401

18'16.540

0.243 157.7 19

F. Morbidelli VR46 Racing Team

21 Ducati 12

+18.456

18'19.595

3.055 157.3 20

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 12

+22.645

18'23.784

4.189 156.7 21

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 12

+22.753

18'23.892

0.108 156.7 dnf

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 9

+3 Ronden

13'34.902

3 Ronden 159.2 Ongeluk Volledige uitslag

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- Het Motorsport.com-team

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