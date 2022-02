F1 zoekt door onenigheid compromis voor plannen sprintraces 2022

Hoewel de reacties op de drie sprintraces van de Formule 1 in 2021 niet allemaal even positief waren, blijft men geloven dat het concept potentie heeft. Het oorspronkelijke plan was om het aantal sprintraces in 2022 uit te breiden tot zes stuks, met een zaterdagse race in Bahrein, Imola, Canada, Oostenrijk, Nederland en Brazilië. Ook het format van de sprintraces moet daarbij ietwat op de schop gaan. De kortere race moet een meer op zichzelf staande wedstrijd worden, die is losgekoppeld van de race op zondag. De pole-position wordt dus niet langer verdeeld in de sprintrace maar in de vrijdagse kwalificatie, terwijl de top-10 punten volgens de plannen punten krijgt.

Al snel werd echter duidelijk dat niet alle teams zomaar akkoord gaan met de extra sprintraces. Het grootste twistpunt onder de teams is de financiële compensatie. Daar waar met name de kleinere teams akkoord willen gaan met het ontvangen van zo’n 2,65 miljoen dollar voor de zes sprintraces, zijn drie topteams daar niet tevreden mee. Zij zouden juist inzetten op een verhoging van het budgetplafond met 2,65 miljoen dollar, een plan waar de overige zeven teams zich juist weer niet in kunnen vinden. De drie grote teams zouden dat alleen maar willen om een deel van het verlies van hun competitieve voordeel door het budgetplafond op te vangen.

Liberty stelt compromis met drie sprintraces voor

Het uitbreiden van het aantal sprintraces lijkt daarmee van de baan voor 2022, meldt Auto, Motor und Sport. De F1 Commission moet nog stemmen over de plannen, maar voor invoering in 2022 is er een zogenaamde ‘supermeerderheid’ van 28 van de 30 stemmen nodig. Gezien de tegenstand van drie teams lijkt het onmogelijk om dat te halen. In de aanloop naar de bijeenkomst van de F1 Commission op 14 februari heeft F1-eigenaar Liberty Media een compromis voorgesteld. Daarin wordt het plan voor zes sprintraces terzijde geschoven en zet men in op een maximum van drie korte races.

Naar verluidt gaan Liberty, de FIA en de meerderheid van de teams niet akkoord met het verhogen van het budgetplafond, dus er moet volgende week een compromis gesloten worden om de sprintraces door te laten gaan. Mochten Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari de uiteindelijke plannen niet steunen, dan kan het zelfs zo zijn dat er in 2022 helemaal geen sprintraces op het programma staan. Op de langere termijn lijkt de F1 wel werk te willen maken van het uitbreiden van het aantal sprintraces. Desondanks kan de sport ook leven met drie sprintraces, zeker omdat de teams in 2022 voor de uitdaging staan om aan een geheel nieuwe auto te wennen.