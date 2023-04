Vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan van komend weekend wordt er op zaterdagochtend een aparte kwalificatie voor de sprintrace verreden en wordt de uitslag van de korte wedstrijd op zaterdagmiddag niet langer als grid voor de race op zondag genomen. Die laatste verandering moet ervoor zorgen dat de coureurs meer risico gaan nemen in de sprintrace. Hoewel de rijders blij zijn met het feit dat een mislukte inhaalactie of uitvalbeurt op zaterdag niet meteen consequenties hoeft te hebben voor hun kansen in de Grand Prix op zondag, is het de vraag of we door de veranderingen inderdaad meer inhaalacties gaan zien in de sprint.

“Absoluut”, reageert zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton op de vraag of hij blij is met de veranderingen die zijn doorgevoerd voor Baku. “Ik denk dat het een zwaar weekend wordt voor iedereen, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar het is sowieso geweldig dat we het hier hebben, op een circuit waar inhalen mogelijk is.” Het nieuwe tijdschema zal voor sommigen even wennen zijn. “Het zal lastig worden om op zaterdagochtend wakker te worden en vervolgens gelijk Q1 in te gaan”, zegt Carlos Sainz. “Ik neem misschien wel een koude douche om ervoor te zorgen dat ik echt goed wakker ben, aangezien we in de ochtend meteen voluit moeten gaan. Dat zal wel even intens worden.” De toevoeging van een extra kwalificatie betekent daarnaast dat er meer van de rijders gevraagd wordt. “Dat er meer ronden in een weekend gereden worden die ertoe doen, maakt het fysiek en mentaal zwaarder voor de coureurs”, aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “Maar als de fans en de media er blij mee zijn en het een beter product oplevert, dan is het goed om te doen.”

Maar of er echt meer risico genomen zal worden in de sprint, nu het evenement is losgekoppeld van de hoofdrace op zondag? Hamilton: “Ik verwacht niet dat er harder gevochten zal worden dan we normaal gesproken zouden doen of we in het verleden hebben gedaan.” Sainz: “Ik ben het daarmee eens. Het zal nog steeds geen ‘win it or bin it’ zijn. Want het zijn nog steeds belangrijke punten voor het kampioenschap en leerzame ronden voor de hoofdrace. Ik denk ook niet dat we de start of de gevechten ineens heel anders gaan benaderen omdat het format nu anders is.”

Valtteri Bottas denkt dat er in bepaalde situaties mogelijk wel harder gevochten zal worden. “Als het de laatste ronde van de sprint is en ik rijd op de negende plek, dus net buiten de punten, dan zou ik er zeker nog voor gaan”, zegt de Fin, die erop wijst dat het nog altijd niet geheel zonder risico is. “Als er iets kapot gaat aan de auto, kan het nog steeds gevolgen hebben voor de zondag. Maar ook al gaat het om de vijftiende plek, dan zullen we er nog wel voor gaan. Dat is onze aard. We geven nooit op. En in deze sport weet je nooit wat er kan gebeuren, dus je blijft tot het einde alles geven.”

Lance Stroll ziet daarin echter niet per se een verschil met hoe het voorheen was: “Inderdaad, wie weet wat er nog gebeurt. Misschien ligt je veertien of vijftiende, maar is er een paar ronden voor het einde een safety car die je in de gelegenheid stelt om nieuwe banden te halen, waarna je alsnog in de punten kan eindigen. Maar dat is de mindset die we als coureur altijd hebben.” Lando Norris denkt ook niet dat er agressiever gereden zal worden in de sprint dan eerder: “Je hebt nog steeds te maken met een budgetplafond. Je wil dus nog steeds geen schade oplopen door een domme actie. Vooral niet in een situatie waarin wij als McLaren zitten. We willen de auto zoveel mogelijk verbeteren, dus hoe minder schade hebt hoe beter. Maar ik denk dat het wel een beter format is. Het is vele malen beter dan wat we hiervoor hadden.”

Alexander Albon heeft als kritiekpunt dat er alleen punten vergeven worden voor de coureurs die in de top-acht finishen, terwijl volgens hem juist om de posities daarachter het felst gestreden wordt. “We hebben nu vier teams in de voorhoede en alleen de top-acht krijgt punten voor de sprintrace, dus ik denk dat we steeds dezelfde mensen punten zullen zien scoren op zaterdag”, zegt de Williams-coureur. “Natuurlijk zijn die onderling wel met elkaar aan het vechten, maar we hebben dit jaar in de normale races gezien dat er ook hard gestreden wordt om de negende en tiende positie. Er is een gigantisch mooi gevecht gaande in het middenveld voor die plekken. Door één of twee uitvalbeurten kun je natuurlijk nog zevende of achtste worden, maar onder normale omstandigheden wordt het voor de teams in de middenmoot lastig om punten te scoren in de sprint.”

Minder long run-data

De tweede vrije training op zaterdagochtend maakt dus plaats voor een zogenaamde ‘sprint shootout’, die de grid voor de sprintrace later op de dag bepaalt. Het wegvallen van de tweede oefensessie betekent dat er minder tijd is om long runs te oefenen voor de race.

“We zullen dit moeten opvangen met het doen van simulaties, de kennis die we in voorgaande jaren hebben opgedaan en ons onderbuikgevoel”, zegt Bottas daarover. “De berekeningen zullen iets anders zijn en we zullen nog meer feedback moeten proberen te geven aan de hand van de ronden die we in de eerste training doen. Op basis van al die zaken zal je met een plan moeten komen en vervolgens is het een kwestie van hopen dat je goed zit. Het wordt niet makkelijk.”

