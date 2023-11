F1-coureurs hebben geen problemen met openbaarheid radioverkeer

De autosport is op het gebied van openheid tussen coureur en engineer een uniek. In bijna geen andere vorm van topsport wordt de communicatie tussen 'coach' en 'speler' zo openbaar vertoond als in de racerij. Dat wordt door de meeste Formule 1-teams niet met gejuich ontvangen, want niet alleen de fans, maar ook de concurrerende renstallen kunnen meeluisteren. De coureurs zelf zien echter geen problemen voor het openbaar maken van het radioverkeer. "Ik denk dat we allemaal weten dat het direct gepubliceerd wordt als we wat interessants zeggen", vertelt Haas-coureur Nico Hülkenberg. "Ik heb er dus geen probleem mee, want als coureur hebben we er controle over."

Doordat de communicatie openbaar is, weten we ook dat de spanning hier en daar hoog op kan lopen op de boordradio. Zo kennen we natuurlijk de radio's tussen Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase, maar in Brazilië was het George Russell die in zijn Mercedes verhit overkwam over de radio. Hülkenberg weet dat het niet goed is om boos te worden, maar snapt wel dat de frustraties geuit worden. "Natuurlijk kan er hier en daar in het heetst van de strijd een uitbarsting komen." Dat het kan exploderen, is volgens de Duitse coureur ook wel iets aantrekkelijks voor de kijker: "We racen, maar we entertainen ook. En dit is volgens mij een stukje entertainment."

Het is natuurlijk zo dat niet al het verkeer hoorbaar is op de tv, maar dat we slechts de opvallendste berichten horen. Een goed voorbeeld daarvan was het gesprek tussen Verstappen en Lambiase in Austin, waar naarmate de race vorderde de communicatie tussen beide heren steeds minder vriendelijk werd. Ook was Fernando Alonso in Suzuka minder blij met zijn Aston Martin-team en riep hij over de radio dat hij voor de leeuwen werd gegooid door de strategische keuzes. Achteraf was daar veel ophef over, maar de Spanjaard begreep die niet. "Ik weet niet waarom het negatief is om met je team te discussiëren", verklaarde de 42-jarige coureur in Japan. Over het uitzenden van het radioverkeer is de tweevoudig F1-kampioen niet negatief. "99 procent van de mensen kent de complexiteit achter zo'n bericht niet", vertelt de Aston Martin-rijder.

Video: Een boze Russell over de boordradio in Brazilië