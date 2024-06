F1 CEO wil meer sprintraces: "Daar is belangstelling voor"

Met 24 Grands Prix op de Formule 1-kalender is de koningsklasse van de autosport bezig aan het langste seizoen ooit. Nog niet eerder stonden er zoveel races op de agenda. Voor veel coureurs en teampersoneel is het een reden om te klagen, zij vinden het seizoen te lang. FOM CEO Stefano Domenicali vindt dat overdreven. "We willen het bij 24 houden, maar het klopt niet dat dat teveel is", vertelt de Italiaan in gesprek met Auto, Motor und Sport.

Domenicali spiegelt de F1-kalender aan andere sporten, die veel vaker wedstrijden hebben. "In voetbal en basketbal spelen ze om de twee dagen een wedstrijd. De fans worden veel intensiever bij de sport betrokken", aldus de man uit Imola. "Zoveel kwantiteit kunnen wij niet bieden. Toch staan we in vergelijking met andere sporten er goed op en we groeien nog steeds. Iedereen die op welke manier dan ook bij de sport betrokken is, moet happy met deze situatie zijn."

Domenicali denkt dat de sport met dit aantal races aantrekkelijk blijft voor de fans, maar dat vooral het competitieve veld daar voor zorgt. "De sport is nu zo goed, dat de fans de dagen aftellen tot de volgende race", verklaart de voormalig Ferrari-baas. "Het veld is nog nooit zo dicht bij elkaar geweest als nu. We hebben het over verschillen van 0,073 en 0,098 seconden. Dat is minder dan een tiende over een ronde van 4,5 kilometer. Zulke gaten zie je alleen bij de 100 meter sprint."

Volgens Domenicali moeten de teams niet vergeten dat elk weekend weer zijn eigen karakter heeft en dat het daardoor interessant blijft voor de fans om te volgen. De cijfers laten dat volgens hem ook zien. "De GP van Monaco was niet de meest interessante uit de geschiedenis, maar we haalden wereldwijd kijkcijferrecords", onthult de CEO.

Een van de doornen in het oog bij de teams is het toegenomen aantal sprintraces. Domenicali is echter niet van plan om minder sprints te organiseren. Hij wil juist meer korte races aan de kalender toevoegen. "Dat is ons doel. De getallen laten zien dat er belangstelling voor is", verzekert 59-jarige. Uit cijfers van de FIA blijkt dat inderdaad er meer tickets verkocht worden voor een sprintweekend, al is de stijging niet heel groot.