Mercedes F1: Barcelona goede graadmeter voor vooruitgang

Het Formule 1-seizoen 2024 begon matig voor Mercedes, maar in de afgelopen races lijkt het team weer een stap vooruit te hebben gezet dankzij updates. In Monaco oogde de W15 over één ronde behoorlijk sterk en dat werd in Canada nog eens bevestigd toen George Russell de pole-position veroverde. Het heeft nog niet geleid tot een zege, maar wel tot een podiumplek voor Russell en licht aan het einde van de tunnel voor Mercedes. Daar hoopt men uiteraard voort te kunnen bouwen op de prestaties van afgelopen weken, al weet teambaas Toto Wolff ook dat de komende race een lastige kan worden.

"We hebben de afgelopen races steeds meer vooruitgang geboekt", zegt Wolff. "Het was daarom bemoedigend om te zien dat we in Canada opnieuw een positieve stap vooruit hadden gezet. Dat heeft zich vertaald in ons sterkste teamresultaat van het seizoen en dat is een beloning voor het harde werk van iedereen. Het Circuit Gilles Villeneuve is echter een uniek circuit", plaatst de Oostenrijker een kanttekening. "Het heeft een beperkte range aan bochtensnelheden en dankzij het nieuwe asfalt was het meer een uitschieter dan de traditionele locaties."

De eerstvolgende race vindt plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat de teams goed kennen van de tijd dat het nog als locatie voor de wintertests fungeerde. Veel teams hebben dit circuit daarom ook al bestempeld als een 'echte test' of graadmeter voor de huidige performance. Dat is bij Mercedes niet heel anders. "We weten dat onze concurrenten de komende races sterker zullen presteren, dus we moeten hard blijven werken om consistent mee te doen in de strijd om podiumplaatsen en uiteindelijk zeges", voegt Wolff toe. "Barcelona zal een goede test vormen voor onze vooruitgang. Het heeft een combinatie van snelle, middelsnelle en langzame bochten, een lang recht stuk en genoeg hoogteverschillen."

Bij Mercedes weet men wat de zwakte van de W15 is: de circuits waar een verscheidenheid aan soorten bochten te vinden is. "Dit weekend zal daarom nog een kans bieden om onze vooruitgang te evalueren aan de hand van onze recente updates en we hopen voort te bouwen op het positieve momentum van Montreal", besluit Wolff.