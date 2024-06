Na een moeilijke seizoensstart streed het Formule 1-team van Mercedes in de Grand Prix van Canada eindelijk weer eens vooraan mee. Het was volgens sommigen in de paddock grotendeels te danken aan de nieuwe voorvleugel die op de W15 was gemonteerd. Over de legaliteit van de vleugel wordt nu veel gediscussieerd. Meerdere media melden dat Red Bull Racing in protest is gegaan tegen het onderdeel, maar in gesprek met oe24 ontkent adviseur Helmut Marko die geruchten.

"Zo kan je het niet stellen. Het [Mercedes] heeft een nieuwe voorvleugel en op de beelden in Montreal zag je duidelijk dat de vleugel van [George] Russell en [Lewis] Hamilton opvallend ver doorboog", vertelt de Oostenrijker tegenover het Oostenrijkse medium. "Toch had de vleugel bij de tests de benodigde stevigheid. Dat verbaast me niet. Ik weet niet eens meer hoe vaak onze vleugel getest is."

Volgens Marko hoort het testen van de flexibiliteit van de vleugels bij de procedure voorafgaand aan ieder raceweekend. "Er worden gewichten aan de vleugel gehangen en de vleugel mag dan niet ver doorbuigen. Het is een veel gespeeld spel om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken", legt de 81-jarige adivseur uit. "De vleugel wordt in de race zo laag mogelijk afgesteld, om zoveel mogelijk aerodynamische effectiviteit te krijgen."

De discussie over de zogenaamde flexi-wings wordt al langere tijd gevoerd. Zo werd Aston Martin Racing vorig jaar ervan beticht dat de onderdelen te flexibel waren. Toen kwam de vleugel door de tests heen, iets wat bij Mercedes-vleugels nu ook het geval is. "In Montreal was alles in orde. In Barcelona, Spielberg en daarna wordt er weer getest en ook dan moeten het goedgekeurd worden", verklaart Marko. "Daar kijkt de concurrentie met een kritisch oog naar, niet alleen wij."