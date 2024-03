F1 Australië: Hoe laat begint de race?

Met twee opeenvolgende overwinningen is Max Verstappen op de best mogelijke manier aan het Formule 1-seizoen 2024 begonnen. De Red Bull-coureur heeft de dominante vorm van 2023 moeiteloos doorgetrokken, ondanks de ingrijpende wijzigingen aan het concept van de RB20. Verstappen is weer bezig aan een indrukwekkende reeks, met liefst negen opeenvolgende overwinningen. Op dit moment lijken weinigen in staat om het hem echt lastig te maken, dus volgt in Australië de derde overwinning van het jaar en de tiende op rij? De Europese Formule 1-fan zal vroeg uit de veren moeten om de race live te kijken.

Hoe laat is de F1-race in Australië?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT+11) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 22 maart Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 02.30u - 03.30u Vrijdag 22 maart Tweede vrije training 16.00u - 17.00u 06.00u - 07.00u Zaterdag 23 maart Derde vrije training 12.30u - 13.30u 02.30u - 03.30u Zaterdag 23 maart Kwalificatie 16.00u - 17.00u 06.00u - 07.00u Zondag 24 maart GP van Australië 15.00u - 17.00u 05.00u - 07.00u

De Nederlandse Formule 1-fan zal een wekker moeten zetten om de Grand Prix van Australië 2024 live te kunnen volgen. De race begint namelijk al om 05.00 uur in de ochtend. Dat is 15.00 uur in de middag in Melbourne. Door het grote tijdsverschil moeten de fans in Europa dus vroeg uit de veren.

De coureurs krijgen 58 ronden voor de kiezen. Het semi-permanente Albert Park Circuit in hartje stad heeft een lengte van 5,278 kilometer. Dat brengt de totale raceafstand op 306,124 kilometer. In 2023 werd de spectaculaire editie van de Grand Prix van Australië gewonnen door Max Verstappen. De Red Bull-coureur werd op het podium geflankeerd door Lewis Hamilton en Fernando Alonso.